Akadály- és vadászhajtás Mezőkeresztesen

A lovas pályán több kategóriában mérték össze tudásukat a régió versenyzői, hiszen nemcsak kétfordulós akadályhajtó versenyt láthatott a közönség, hanem vadászhajtás is volt.

Minden korosztály



Délelőtt az akadályhajtás első fordulóját bonyolították le, mentek a C és a D kategóriás fogatok is, volt, aki versenyen kívül indult, de hibátlanul és szintidőn belül teljesítette a pályát, így a következő viadalon már hivatalosan is a pontokért küzdhet. Jelen volt a legfiatalabb korosztály is, akik pónifogattal vették az akadályokat.

Délután a második futamot teljesítették a nagy hőségben a lovak és hajtóik. A CAN-C kategóriában összevetés döntött a győztesről, aki Csintalan Imre lett Besenyőtelekről, de CAN-D kategóriában (licenc nélküliek) is hárman mentek két futamban hibátlanul, s végül összevetéssel döntöttek a helyezések sorsáról: ebben a körben Bozsik István volt a leggyorsabb, aki újfent nem hibázott.

A vadászhajtáson tizenegy fogat indult, ebből tíz a kettesek között. Itt sem csupán a gyorsaság számított, hiszen a hibázók tíz másodperces büntetéseket kaptak minden rosszul vett kapu miatt. Végül a besenyőtelki színekben versenyző Kovács Lénárd nyerte meg ezt a versenyszámot.

ÉM-TB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA