Ajándékokat gyűjtöttek Badalónak Rudabányán

Kárpátaljai testvértelepülése, Badaló iskolás és óvodás gyermekeinek gyűjtött karácsonyi ajándékokat Rudabánya közössége. Hadobás Sándor, a Gvadányi József Művelődési Ház és Könyvtár vezetője az Északnak elmondta, elsősorban ruhákat, játékokat, könyveket, írószereket és édességeket vártak.

– Nagyon sokan adakoztak, magánszemélyek, helyi cégek, vállalkozások, de érkezett felajánlás kapcsolatainkon keresztül még a fővárosból is – mondta az intézményvezető.

Hadobás Sándor elmondta, a rudabányai delegáció Luca napján indult el Badalóra, így még időben, karácsony előtt megkapják az adományt a kárpátaljai fiatalok. Nem ez az első alkalom, hogy a rudabányaiak segítő kezet nyújtanak: az intézményvezető elmondása szerint az ősszel már két alkalommal meglátogatták a kis települést, és egyszer sem mentek üres kézzel.

Példás kapcsolatok

Nemcsak Badalóval, hanem a felvidéki Dobsinával és a székelyföldi Borszékkel is példás testvérvárosi kapcsolatokat ápol Rudabánya. Hadobás Sándor szerint mindegyiknek érdekes és mély gyökerei vannak.

– Dobsináról a tizenkilencedik század végén számos bányászcsalád költözött át Rudabányára, mivel ott akkor hanyatlott a bányászat, itt viszont akkoriban nyitotta meg kapuit a helyi vasércbánya. Érdekesség, hogy a családok leszármazottjai közül sokan még ma is itt élnek, Rudabányán. Borszékkel egy véletlen kapcsán kerültünk kapcsolatba, viszont idő közben kiderült hogy nagyon sok a hasonlóság a két település között. A lélekszámunk például nagyjából azonos, és ott is jelentős szerepe volt a bányászatnak korábban. Borszék egyébként híres ásványvizéről szélesebb körben is ismert, és a turizmus is folyamatosan fejlődik – mondta.

Badalóval pedig Rudabánya híres szülötte, Gvadányi József a közös pont.

– Gvadányi ugyanis Badalón katonáskodott 1763 és 1766 között mintegy két és fél éven át. Az ottani emlékeit egy verses elbeszélésben írta meg Badalai Quartélyozás címmel. Ez a település korabeli életének egy igen érdekes és értékes emléke, de összeköt minket az is, hogy akárcsak nálunk, a badalói általános iskola is Gvadányi József nevét viseli – zárta Hadobás Sándor.

