Ajándék járt a legszebb rajzokért

Díjkiosztó ünnepséget rendeztünk tegnap lapunk székházában. Azoknak a gyerekeknek adtuk át jutalmukat, akik az idén a legszebb rajzokat küldték be gyermeknapi rajzpályázatunkra. Rögtönzött kiállítást is rendeztünk a nyertes alkotásokból, és a kis művészek elmesélhették, milyen gyermeknapi élményt örökítettek meg az Észak-Magyarország üresen hagyott címlapján. A gyerekek jutalma vásárlási utalvány volt, melyet a miskolci Franco Kisáruházban válthatnak be rajzeszközökre, tanszerekre vagy játékokra.

“Az egész Tulipán csoport izgult értem.” – Káli Zsófia

A díjkiosztó végén csoportkép is készült, majd egyéni fotók, végül egy kis beszélgetésre kértük az első helyezetteket.

Élményekben gazdag

Káli Zsófia az óvodások közül küldte be a legszebb rajzot.

– Gyermeknapon a Diósgyőri várban voltunk az óvodai Tulipán csoporttal. Megnéztük, hogy milyenek voltak a régi ágyak, a régi ruhák és a képek. Mama is eljött velünk – mesélte Zsófi. Azt is elújságolta, hogy vidáman telik majd a nyár is, hiszen Olaszországba mennek a családdal. Az nagy élmény lesz számára, mert a tengerpartra utaznak, így aztán sokat fürdenek majd. Elárulja azt is, hogy az Edelényi Mátyás Óvodába jár, és amikor megjelent az Északban a nyertesek között a neve, a lapot kitették az óvodai faliújságra, és az egész Tulipán csoport izgult érte.

Az alsósok kategóriájában Kasza Bianka lett az első helyezett. Őt már jól ismerjük, hiszen tavaly is ott volt rajzpályázatunk nyertesei között.

– Apukám a BorsodChemben dolgozik, és ott rendeztek gyermeknapot. Én is elmentem, és nagyon jól éreztem magam. A legjobb az volt, amikor az unokatesómmal kézműveskedtünk. Nagyon szeretek rajzolni és kézműveskedni – mesélte Bianka. Kiderült, az ő nyári vakációja is mozgalmas lesz. Jár majd nyári napközibe, aztán elmegy a nagymamához, majd a másik nagymamához, aki Mezőkeresztesen lakik.

