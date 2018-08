Ahol a lelkek épülnek

Egy kétszer kétméteres szoba, mintegy ötszáz kötet: Nincs ebben semmi különös, nem olyan nagy feladat egy ilyen házi könyvtár összehozása. De ha mindez mind egyházi kötődésű mű és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben található, akkor joggal nevezhető kuriózumnak.

Különlegességek

Közel két évtizede van könyvtára a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönnek. Egyházi könyvtára azonban még csak néhány hete.

– Ez a könyvtár nagymértékben köszönhető Miklós atyának, aki engem kért meg, állítsam össze a könyvtár anyagát – mondja az egyik fogvatartott, aki kéri, se a nevét ne írjuk le, se az arcát ne mutassuk fényképeken.

– Van kötődésem a könyvekhez, a főiskolán történelem szakon végeztem. Miklós atya hozta a könyveket, az én feladatom volt a szortírozás, a sorba rendezés. Úgy éreztük és érezzük, szükség van arra idebent, hogy valamiben el tudjuk mélyülni. Ezt pedig leginkább a hitben találhatjuk meg, amihez az olvasás útján tudunk még közelebb kerülni. A művek között vannak irodalmi, történeti művek, de természetesen sok Biblia is megtalálható a polcokon. Vannak igazi különlegességek, szlovák-, német-, angol- és héber nyelvű köteteink is vannak és van egy olyan kiadványunk, amelyben a pápák élete elevenedik meg képregényszerűen. Az egyházi könyvtár nem csupán az olvasásnak ad helyet, ha itt összegyűlünk, akkor meg tudjuk egymással beszélni a gondjainkat, közösen imádkozunk, énekelünk. Bárki felkeresheti a könyvtárat, aki csak kíváncsi rá, minden fogvatartott előtt adott a lehetőség.

Lelki támasz

– Ha lehetőséget látok arra, hogy segítsek, akár lelki támasszal, akkor már ott is vagyok – mondja Virág József, aki gyakori vendége az egyházi könyvtárnak.

– Keresztény emberként ezt kötelességemnek is tartom. Meggyőződésem, hogy ez a könyvtár itt nagyon sok embernek komoly segítséget nyújt ahhoz, hogy felépüljön a lelke. Gyakran forgatom a Bibliát és mindig találok benne valami újat. Vácott volt egy lelkésznő, aki azt mondta nekem, Józsi, ha száz évig fog élni, akkor is mindig talál olyat a Szentírásban, amit lehet, hogy már olvasott, mégis új értelmet nyer, és ez így is van. A hit életben tart és reményt ad.

Virág József a miséknek is rendszeres látogatója.

– Pénteken délután szokott lenni egy közös foglalkozás, azon változó a létszám, attól függ, ki mennyire fáradt el a munkában – mondja. – A szombati miséken már többen szoktunk részt venni. Az állandó létszám az húsz körül van, de néha többen is összejövünk az istentiszteletekre.

– BG –

