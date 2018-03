Ahol a borok „ujjlenyomata” készül

A Diagnosticum Zrt. mintegy 879 millióforintos támogatással létesített Szerencsen egy NMR (Mágneses Magrezonancia Spektroszkópia) technológiával felszerelt új borászati laboratóriumot és készíti el a Magyar Borok Eredetmintázati Térképét. A borlaboratórium fő célja a magyar borok eredetvédelmének az erősítése

Fontos lépés

– Egy olyan beruházást adunk ma át, amely a kutatás és a fejlesztés területén képvisel kiemelkedő értéket – mondta megnyitójában dr. Kiss Eliza, a Földművelésügyi Minisztérium Kiemelt Borágazati Feladatokért Felelős Miniszteri Biztosa. К Ebben a laboratóriumban olyan 21. századi vizsgálatokra, analitikai elemzésekre lesz lehetőség, amelyeknek köszönhetően elindulhatunk boraink jobb megismerése felé. Egy olyan adatbázis kerül a birtokunkba, amelyek révén a borászaink még tovább tudnak majd fejlődni. Egy fontos lépést teszünk mától afelé, hogy a magyar borok a világpiacon még jobb minőségben jelenhessenek meg.

Méltó helyen

– Itt van ez a minden erre utazó számáras vagy meghökkentő, vagy legalábbis emlékezetes építmény, ahová a borlaboratórium került – mondta beszédében Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere utalva arra, a borlaboratórium a 37-es főút mentén található Hegyalja kapuja épületében kapott helyet. – Évekig küszködtünk azzal, hogy itt van ez az impozáns épületegyüttes, de nem igazán tudunk mit kezdeni vele. Amikor először kerestek meg az ötlettel, hogy itt létesítenének borlaboratóriumot, azonnal rábólintottam az ötletre. Mi, akik Tokaj-Hegyalján élünk, pontosan tudjuk, milyen páratlanul értékes kincs a tokaji bor. Ez a laboratórium segíthet abban, hogy a világon ezt egyre többen érezzék majd ugyanígy.

Eredetvédelem

– Az eredetvédelem és a minőségbiztosítás mind fontosabbá válik a hazai és a nemzetközi borszektorban is. A borkedvelők világszerte jó minőségű, ellenőrzött és beazonosítható származású borokat szeretnének fogyasztani, ennek árát pedig egyre inkább hajlandóak meg is fizetni. Ehhez fog támogatást nyújtani a jövőben a Szerencsen létesített új NRM borlabor – mondta egyebek mellett dr. Péterfy Ferenc, a Diagnosticum Zrt. elnöke a Szerencsen rendezett ünnepélyes átadó eseményen. – Fontos a borok önazonosságának, minőségének mérése, tekintélyének visszaadása. Ami itt Szerencsen most elkészült, arra közösen lehetünk büszkék. Az NMR-vizsgálat megmutatja a borban az igazságot.

A megnyitón elhangzott, a fejlesztés célja egy olyan, a nemzetközi adatbázis részét képező bortérkép létrehozása, amelynek segítségével hitelesíthető a termőhely, fajta és évjárat valódisága. A palackon elhelyezhető NFC címke tanúsítja, hogy az identitás és az autentikusság ellenőrzése NMR meghatározással történt, az eredmény a nemzetközi adatbázisban biztonságos letétben van. Mindez kulcsszerepet tölthet be a magyar borok minőségbiztosításának és piaci presztízsének erősítésében.

Mindemellett a program célja, hogy egy nemzetközi adatbázis részeként elkészüljön a Magyar Borok Eredetmintázati Térképe. A jelentős hazai fajták, termőhelyek az évjárat adataival együtt kerülnek be a nemzetközi adatbázisba, és egy matematikai algoritmus segítségével végezhető el egy-egy borminta identitásának és autentikusságának megállapítása. Az NMR vizsgálat az „ujjlenyomat” felvételén kívül a bormintáról 53 paramétert tartalmazó jegyzőkönyvet is kiállít.

– A laboratóriumban dolgozó szakemberek közreműködésével elkészülő a Magyar Borok Eredetmintázati Térképe biztosítja majd azt a háttér adatbázist, amely lehetővé teszi a bordiagnosztikai matematikai modell kidolgozását – mondta dr. Péterfy Ferenc. – Ennek segítségével a hazai bormintáknál megállapítható lesz a fajta, a származási hely és az évjárat valódisága is. Szimbolikus, hogy a projekt részeként felállított, a borok identitását és autentikusságát vizsgáló laboratórium Tokaj-Hegyalján végezheti munkáját, ahol a nemzetközi piacon legismertebb magyar borokat állítják elő. A laboratóriumban dolgozó szakembereink pedig egyszerre kívánnak hozzájárulni a tokaji, valamint az ország többi, szintén méltán neves borvidékéről származó borok eredetvédelmének és piaci presztízsének további erősítéséhez.

