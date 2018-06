Ahány húsleves, annyiféle Szentistvánon

Nyúl, kecske, marha is rotyogott a tűzön Szentistvánon. Először rendeztek a közelmúltban húslevesfőző versenyt a településen az V. Szentistváni Gasztrokulturális Fesztivál gasztronómiai programjaként. Húsz sátornál készültek az étkek és volt olyan csapat, amely több levest is készített, valamint számos variáció született a levesbetétekre is a csigán és a metélten túl is, a legjobbat jutalmazták. Különdíj járt annak is, aki a legszebb színű levest prezentálta.

Csetneki László, a zsűri elnöke megjegyezte, mivel a húslevesbe nem tesznek csemegepaprikát, ezért a héjával együtt megfőzött vöröshagyma adhat szép színt az ételnek. Persze hagymából csak egy fej kell bele, nem szabad túlzásba esni, nehogy túlságosan átvegye az ízét a leves. A megfelelő színt sáfránnyal, kurkumával vagy reszelt, pirított répával is el lehet érni.

– A jó húsleves aranyló sárga, átlátszó, nem zavaros, íze pedig a hús jellegének megfelelő. Fontos, hogy egy zöldség íze se emelkedjen ki a többi közül. Kiemelendő az összhang és a pontos sóigény. Többféle hús is használható, de ezek főzési ideje eltér egymástól. Míg egy marha 5-8 órán keresztül is főhet, egy csirkének elég másfél óra is – sorolta a jó húsleves ismérveit és a szem előtt tartandó dolgokat Csetneki László.

Cserépfalu önkormányzatának csapata fácánból és fürjből készített húslevest.

– Három fácánt és öt fürjet használtunk föl, ezek meg is vannak töltve. Mivel vadászunk, így fácánleves gyakrabban készül, egy képviselő társunk pedig fürjeket tenyészt, tőle kaptuk a madarakat. Egy részük a levesbe került, más részét pedig tárcsán megsütöttük. A fácánlevesnek nincs párja, vadmadár lévén a főzési ideje hosszabb a házi szárnyasokénál. Az íze sokkal intenzívebb, jobb mint bármi másnak – mondta Csendes Péter, ­Cserépfalu polgármestere.

Mindehhez májas, petrezselymes töltelék is dukált, amely fürjmájból, szárított, áztatott zsömléből, petrezselyemből, sóból, borsból, hagymából, tojásból készült. A levesbe csak hagyományos fűszerek kerültek, valamint sokféle zöldség: répa, zeller, petrezselyemgyökér, karalábé, hagyma, fokhagyma, kelkáposzta, valamint egy kevés héjas zöldborsó. Csendes Péter szerint az elkészítés lényege, hogy lassú, petyegő tűzön főjön a leves. Elárulta, általában is szereti a leveseket, de kiemelten a húsleveseket. Egy jól elkészített húslevest megkóstolni mindenkinek élményt jelent, annak nincs párja.

Többféle húsból

Az Agrár Coop Kft. csapata többféle húsból készített levest, marhából, sertésből, tyúkból, gyöngytyúkból, galambból. Ők voltak az elsők, akik megkezdték a főzést.

– Nem próbáltuk még ki az ételt előtte, most rukkoltunk vele elő. Sőt, a csapatunk sem volt még versenyen, bár a főszakácsunk többfelé jár hasonló rendezvényekre – mondta Kaszáné Kaló Zsuzsa.

A húsuk közül elsőként a marha került a vízbe, a galamb és a gyöngytyúk pedig a legvégén. Folyamatosan tették bele és vették ki belőle a húsokat, a végére a marha maradt, ez adta a leves igazi ízét. Ezen kívül idei zsenge zöldségek gazdagították a levest, répa, fehérrépa, kelkáposzta, zeller, karalábé, borsó, gomba, karfiol, hagyma, újhagyma, erős paprika, paradicsom, mindenből tettek bele egy kicsit. Készült töltelék is, de csigatésztát is főztek hozzá.

A mátramindszenti Nyuszó Muszó Bt. mindig nyúlhúst készít, a különböző recepteket mindig a nyúlhúshoz igazítják, készítettek már például kocsonyát és kolbászt is belőle. Két éve járnak főzőversenyekre, ezzel igyekeznek népszerűsíteni a nyulat, megmutatva, mennyi mindent lehet belőle készíteni fehérborosan, vörösborosan, pácolva, tejszínesen, aludttejesen.

– Ha nyúlhúslevest készítünk, feltesszük a húst főni, lehabozzuk, beletesszük a zöldséget, répát, petrezselyemgyökeret, karalábét, zellert, hagymát, fokhagymát, valamint fűszerként egész borsot, köménymagot, sót. Ezúttal majoránna nem került bele. Minden hétvégén készül otthon húsleves, a család is szereti a nyúlból készült levest, s egyébként minden versenyen szoktunk is főzni – árulta el Kaszás Ildikó.

A Fakanál Ördögei formáció tagjai Hejőbábáról, Szentistvánról, Mezőnyárádról jöttek össze, hogy kakaslevessel győzzék meg a zsűrit. Csonka Andrea elmondta, a leves három tavalyi, falusi kakasból készült. A kakas főzési ideje változó, szabad tűzön kicsit hosszabb, három óra.

– A húst felöntjük vízzel, kicsit besózzuk, amikor felfő, lehabozzuk, s mehetnek bele a zöldségek, fűszerek, valamint a töltelék. Mi most egyebek közt répát, karalábét, egy kis egész hagymát, karfiolt tettünk bele, de bármi kerülhet bele, ami egy jó húslevesben benne lehet. Fűszerként sót, erős paprikát, borsot használtunk és otthon készített ételízesítőt – árulta el Csonka Andrea.

A tervek szerint jövőre ­ismét lesz húslevesfőző verseny Szentistvánon.

