„Agyonnyomta” a közönség Szabinát

A Papp László Budapest Sportarénában négy nap után egyetlen ötödik helyezés állt a magyar csapat eredménylistáján a Suzuki Judo Világbajnokságon. Nem véletlenül várták a szakemberek és a drukkerek az ötödik napot, amikor ismét érem­esélyes válogatottjaink léptek tatamira Tóth Krisztián, Erdélyi-Joó Abigél és a számunkra különösen fontos Gercsák Szabina, a miskolciak üdvöskéje személyében.

Simán hozta

Ám nem indult jól ez a nap sem, hiszen Salánki Evelin ipponnal kikapott már az első mérkőzésén. Némileg kozmetikázta a helyzetet Erdélyi-Joó Abigél leléptetéses győzelme a portugál Ramirez ellen. Ezt követően érkezett el a 12. pár mérkőzése, amelyen Gercsák Szabina a kazah Bektaskyzy ellen mérkőzött. A kék judokában tatamira lépő miskolci lány egy perc elteltével már wazarit dobott, majd újabb ilyen értékű dobást hajtott végre, amit először elvettek a bírák, majd alapos videózás után megadtak. Hogy kétség se férjen ahhoz, ki a jobb, a miskolci lány még két hasonló pontos dobással növelte előnyét, s simán nyerte nyitómérkőzését. Ami után lerogyott a közeli nézőtéri lépcsőre, s hogy itt milyen érzések szabadultak fel benne, csak ő tudná megmondani. Egy biztos: az öltözőbe menet hatalmas tapsot kapott a nézőktől. Hittük: mindez feldobja a következő mérkőzésére. S míg készült a francia Gahie ellen, odakint Tóth Krisztián az aranypercekben kezdett igazán judózni, s verte tadzsik ellenlábasát, majd az első fordulóban erőnyerő Vér Gábor „vérzett el” a Kubai Silva Morales ellen.

Fotó: MTI/Kovács Tamás © Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fertályórával a déli harangszó után már a tatamikhoz vezető hídon várta újabb fellépését a Miskolci Judo Club kiválósága. Hogy múlassa az időt, zenét hallgatott, majd néhány, saját magának kiosztott pofonnal spanolta magát. Lehet, többet kellett volna ebből kiosztania magának, mert nem az igazi Szabinát láttuk viszont a tatamin. A francia egy érvénytelen wazarit dobott, majd megintették a gallt, kicsit később a miskolci judokát is. Egy újabb, Szabinának kiosztott intés után „kihagyott” a miskolci lány, a francia leszorította, s ipponnal nyert, így egyéniben a miskolciak üdvöskéjének is véget ért a budapesti világbajnokság.

A bemelegítés jó volt

A történtek előtt Fórusz János, a miskolci mester is értetlenül állt.

– Már az első mérkőzésen sem éreztem rajta azt a tüzet, amit megszoktunk tőle – mondta az edző. – Hiába volt négy akciója, bő negyven másodperccel a vége előtt „elfogyott”. Pedig jó volt a bemelegítése, mégis valahogy más volt, mint korábban bármely versenyén. A francia lány is verhető ellenfélnek tűnt, szerintem simán kellett volna nyerni egy százszázalékos Szabinának. Nem értem, mi történt. Valószínűleg túlizgulta ezt a meccset. A hazai „pálya”, a szép számú közönség ezúttal is bénítóan hatott rá. Azért mondom, ezúttal is, mert a Budapest Grand Prix versenyen is hasonlót tapasztaltam. Nem fekszik neki a hazai rendezésű verseny. Sajnálom, mert nem erre készültünk…

Nem sokkal később már Tóth Krisztiánért szoríthattunk, akit az amerikai Koch ellen hívtak tatamira. A magyar fiú végig kezdeményezőbb volt, fél perccel a vége előtt egy wazarit dobott, s ez elég volt ahhoz, hogy a 16 közé jusson. Mire vége lett csatájának, már Erdélyi-Joó Abigél következett a kubai Autonoreki ellen. Hiába intették kétszer is a kubait, s dobott wazarit a magyar lány, ezt a kubai is megtette, s következtek az „aranypercek”, s a két fáradt judoka csatáját végül az amerikai nyerte. Maradt tehát a 90 kg-os férfiak mezőnyében Tóth Krisztián, akire egyre nehezebb ellenfelek vártak. Előbb az azeri Mammadali Mehdijevvel került szembe és vazaarival győzött. Ezt követően következett a szerb Nemanja Majdov elleni ütközet, amelyet elveszített. A tavaly Kazanyban Eb-második Tóth a bronzéremért a dél-koreai Gvak Dong Hannal harcolt az Arénában. A vége előtt 27 másodperccel Gvak egy nagy belső horogdobással földre vitte a KSI versenyzőjét, vazaarit kapott, előnyét pedig megőrizte a hátralévő időben, így Tóth ötödikként zárt.

– ÉM-TZ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA