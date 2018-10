Agresszivitással, akarással szeretne a négy közé jutni az Aluinvent-DVTK

A női kosárlabda NB I 1. fordulójában szerdán 18:30-tól Aluinvent-DVTK – Zalaegerszegi TE NKK bajnokit rendeznek a miskolci városi sportcsarnokban. Az évadnyitó előtt Diósgyőrben tartott tegnap sajtótájékoztatót a rendező klub.

Nem volt tökéletes

– Sajnos, szakmailag nem volt tökéletes a felkészülésünk, nem tudtunk elég edzőmeccset játszani, és a keretünk is későn állt össze – mondta Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője. – Sokáig kerestünk 4-es posztra játékost, és kényszerhelyzetben voltunk, amikor Sulciutét leigazoltuk. Walker-Kimbrough egy hete esett be, és kisebb egészségügyi problémái vannak. De akik itt voltak az elejétől, fantasztikus edzésmunkát végeztek. Hatvankét közös gyakorlásunk volt, és készen állunk a rajtra. Közvetlen rivális ellen kezdünk, és ahogy szurkolóink, így mi is nagyon várjuk a meccset. Reméljük, hogy az új csapat és a régi szurkolótábor már az első bajnokin egymásra talál.

Azt is megtudhattuk, hogy Walker-Kimbroughnak a térde rakoncátlankodik, és hogy azért játszottak kevés edzőmeccset, mert a környéken „elfogytak” a komoly játékerőt képviselő csapatok, hogy a közelben lévő szlovák együttesek közül csak a rózsahegyiek olyanok, akikkel érdemes volt meccset lekötni. Elhangzott, hogy az ellenfélkeresésben az is opció volt, hogy fapados légi járattal egy olasz, illetve belga együtteshez is elutaznának a diósgyőriek egy-egy edző­meccsre, de ezeket a találkozókat végül az ellenfelek lemondták, ide pedig nem akart senki utazni, azzal indokolva, hogy túl messze van Miskolc.

Lehet, hogy nem

Cziczás László arról is beszélt, hogy sikerült feltérképezni az ellenfeleket, tudják az erősségeiket, gyengéiket.

– Lehet, hogy nem a legjobb játékot mutatjuk majd, de olyan agresszivitással, akarással fogunk játszani, ami átsegíthet minket a nehézségeken – jelentette ki a szakvezető, majd a bajnokság erőviszonyairól szólva a következőket mondta: – Van három topcsapat, a tavalyi érmesek, akik ellen hazai pályán is nehéz lesz jó mérkőzést játszani. A négy közé jutásért zajló csatában az egyik riválisunk a PEAC lesz, ahol összevonták a két pécsi együttes keretét, és jó légiósokat is igazoltak. A tavaly negyedik helyen végzett Zalaegerszeg szintén vetélytárs lesz, ők tovább erősödtek az előző évhez képest, és nagyon jó irányítójuk van. És vannak bajuszt ráncigáló csapatok, mint a Csata vagy a Cegléd, ahol jó együtteseket igyekeztek összehozni.

Összehasonítva

Lapunk kíváncsi volt arra, hogy az előző csapatával, a Cegléddel összehasonlítva, milyen erősségűnek látja azt a keretet Cziczás László, amivel most kell dolgoznia.

– Lényegesen mélyebb a rotációs lehetőség, erősebb ez a csapat, mint a korábbiak – hangzott a válasz. – Meg kell mindenkinek találni a helyét, és pályafutásom során nem volt ilyen feladatom, legfeljebb a felnőtt válogatottnál, de ott nem az enyém volt a döntés joga. A csapaton belüli hierarchiát ki kell alakítani, figyelembe kell venni, hogy senkinek ne sérüljenek az érdekei, el kell érni, hogy a játékpercben előrébb tartó játékosok és a hátrébb lévők szeressék egymást. Az biztos, hogy jó a hangulat, erős a mag, és bízom benne, hogy sikerül elérni azt, amit az elmúlt években nem, hogy bejussunk a 4 közé.

Berecz Csaba

A csapatkapitány

A 2018/19-es évadban a szerb Maja Skoric, a Diósgyőrben korábban már megfordult játékos lesz a csapatkapitány. Mint azt Cziczás Lászlótól megtudtuk, a cséká kijelölése, választása úgy történt, hogy volt egy jelöltje, Maja Skoric személyében, és egyesével megkérdezte a játékosokat, hogy szerintük ki lenne alkalmas erre a szerepre, és egy kivételével mindenki Majára voksolt.

– Nagyon örülök, hogy visszatértem, úgy éreztem, mintha hazajöttem volna. Sok ismerősöm, barátom van a csapatban és a városban is, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek – mondta Maja Skoric, aki a csapatkapitányságról a következőket nyilatkozta: – Ez megtisztelő számomra. Lacival és a lányok többségével már dolgoztam együtt, az, hogy vezetnem kell a csapatot, egy kedves felelősség.

Jegyek, bérletek

Az Aluinvent-DVTK mérkőzéseire, az alapszakasz és az Európa Kupa csoport idején 6-20 éves korig és 65 év felett 500 forintért lehet belépőt váltani, a felnőtt biléták pedig 1000 forintba kerülnek. Lehetőség van családi jegy váltására, amellyel 4 személy (minimum egy, maximum két felnőtt) 2000 forintért juthat be az említett hazai meccsekre. A bajnoki rájátszásban, illetve az EK-csoportkörön túli, nemzetközi találkozókra a kedvezményes belépők 1000, a felnőtt biléták 1500, a családi jegyek pedig 3000 forintba kerülnek (6 éves kor alatt nem kell jegyet váltani egyetlen meccsre sem).

Az éves bérletek, amelyek legalább 17 hazai mérkőzésre érvényesek, a felnőttek számára 12 000 forintba kerülnek, a diák, nyugdíjas (6-20 év között és 65 év felett) 6 000 forintért vásárolhatók meg a klubirodában.

