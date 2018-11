Advent orchideákkal

Fahéj és vanília – Mi más jutna az eszünkbe ezekről a csodálatos fűszerekről, mint a karácsony? Nem mindenki tudja azonban, hogy a vaníliát bizony ugyanúgy egy orchideának köszönhetjük, ahogy azokat a csodálatos, igéző virágokat, melyekkel egyre többen esnek szerelembe. Az idei, adventi kiállításon és vásáron a karácsonyi virág kompozíciókat karácsonyi díszítések kísérik majd – csak hogy elkezdhessük a felkészülést az ünnepekre.

Az istennőből lett virág

A vanilia orchidea (Vanilla planifolia) történetét a mayák népéhez tartozó totokán indiánok legendájából ismerjük meg. E szerint a szép Xanath istennő, aki nem vetette meg a halandó férfiak társaságát, beleszeretett egy izmos fiatal harcosba. Az istenek tanácsa azonban úgy határozott, Xanathnak nem lehet viszonya halandóval, és megtiltották neki, hogy szerelmét újra lássa, emberrel kapcsolatba lépjen. Az istennőnek bánatában megszakadt a szíve. Isteni erejét felhasználva pedig csodálatos virággá változott, mely erőt adott és áldást hozott a totokán népre. Manapság az istennőt – egészen pontosan az orchideát, amivé változott – vaníliának nevezzük.

A mesén túl – A vanília (Vanilla planifolia) valójában, egy Mexikóban őshonos liánszerű, kúszó orchideaféle termése. Fűszerként már az aztékok is használták – értékét bizonyítja, hogy a leigázott őslakosok néha még az adót is „orchideában” fizették az őket leigázó spanyoloknak, akik Európába is elhozták a növényt. Ma már a világ számos országában, így pl. Braziliában, Sri Lankán, Tahitin és legfőképpen Madagaszkáron hatalmas ültetvényeken termesztik.

Az átváltozott istennő nemzetségéhez, a Vanília-nemzetséghez száztíz további faj tartozik, melyek közül még sokan felbukkannak majd az adventi kiállításon. A vanília virágainak színe változatos: rózsaszín, narancs, pink, krémszínű, vagy zöldes-sárga is lehet. Szirmaikat csoportosan, hajnalban nyitják ki, és késő délután csukják őket vissza. Legújabb kori tisztelőik hat–nyolc héten át gyönyörködhetnek pompájukban.

Orchideák – nem csak a szemnek

Az őszi kiállításon a hazai növénybarátok, kertészetek mellett külföldi gyűjtők és növénytermesztők is bemutatják virágjaikat Ecuadorból, Tajvanról, Németországból, Olaszországból, Csehországból. Vendég lesz a Német Orchidea Társaság, akik meseszerű növényekkel lepik meg az érdeklődőket.

A kiállításon bemutatók, szaktanácsadások segítik az érdeklődőket a tájékozódásban. A Társaság tagjai megosztják a növények tartásával kapcsolatos tapasztalataikat, tanácsokat adnak azoknak a látogatóknak, akik szeretnének ezekből a növényritkaságokból otthonukban tartani. A növényvásáron, csakúgy, mint a kiállításon számos hazai és külföldi termesztő és virágkereskedő hozza el szebbnél szebb növényeit, hogy az érdeklődők haza is vihessenek a természet e csodáiból.

Időpont: 2018. november 8-11.

Helyszín: Budapest, Vajdahunyadvár, Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Nyitva tartás: 10.00-18.00 óra között

www.orchideatarsasag.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA