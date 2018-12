Fotók: Advent és fények a nagyvilágban

Egész Európában fénybe öltöztek a közterek karácsony közeledtével. Bécs például húsznál több karácsonyi vásár helyszínéül szolgál minden évben. Városszerte számtalan tér és utca pompázik karácsonyi fényekben adventkor. Egyes adventi vásárok karácsony elmúltával újévi vásárrá alakulnak át és január elejéig várják az érdeklődőket.

Londonban harminc adventi vásár közül válogathatnak az odalátogatók. A legnagyobb a Hyde Park Winter Wonderland óriáskerékkel, a Magical Ice Kingdom jégfiguráival, a Mikulással pedig a Santa Land-ben találkozhatnak a gyerekek.

Vásár és fesztivál

A karácsonyi vásárnak nagy hagyománya van Németországban, és minden városban van legalább egy. A leghíresebb Karácsonyi piacok Berlin központjában a Gendarmenmarkt, Alexanderplatz, Vörös városháza és az Opera Palace. Izgalmas és talán kevésbé ismert kisebb rendezvény a központon kívül a Spandau és Lucia piac.

Budapesten is hagyományos helyszínei vannak az adventi vásároknak. A Városháza parkjában kap helyet az Advent Budapesten téli fesztivál és karácsonyi vásár, de rendkívül népszerű a Vörösmarty téri rendezvény is. Jelentős a Szent István téren, a Bazilika előtt és a Várkert Bazárnál tartott vásár is.

Vidéken Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán a városok főterei adnak otthont az adventi vásároknak. Az ünnepi díszbe öltözött faházikók ajándékokat és helyi ínyencségeket kínálnak a látogatóknak.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA