Adományból építik újjá az egerlövői temető kerítését

Vasárnap délután az elkeseredés könnyeit örömkönnyek váltották föl Egerlövőben, hiszen egy vállalkozónak köszönhetően a következő napokban új kerítést kap a református temető.

– A híradások után telefonált a Matyó Agrártermelő Zrt. tulajdonosának megbízottja, hogy a tulajdonos (Albrecht Ottó) látta ezeket a médiában, nagyon megrendült és arra jutott, hogy a kerítés helyreállítását megfinanszírozza, illetve 200 ezer forint nyomravezetői díjat is felajánl, hogy meglegyenek azok, akik eltulajdonították a kerítést – mondta Gordos Attila, Egerlövő lelkipásztora.

Hozzátette, az egész onnan indult, hogy a faluból származó jó barátja, Deáki Tamás (DJ Deka) felajánlotta médiakapcsolatait. Így jutott el a hír egy másik emberhez, aki segítséget ajánlott föl, s módja is volt erre. Egy DJ indította el a médián keresztül az eseményeket, aminek köszönhetően a faluban élők és ez egyház ilyen hatalmas segítséget kapott, amit nagyon köszönnek.

A lelkész elárulta, a rendőrség nagy kapacitással nyomoz, többféle nyomon elindultak, van remény arra, hogy előkerül a kerítés.

A faluban is örömmel fogadták a hírt, most is sokan elírták magukat, de az örömtől.

– Vasárnap délelőtt arról prédikáltam, amikor Mózes vizet fakaszt a sziklából. A nép szomjas, gondolkodnak, ki a felelős. Odamennek Mózeshez, s megtalálják a felelőst a sztoriban. Az Úristen azt mondja, ne menjetek sehova, itt teszek csodát. Ez volt vasárnap délelőtt, délután kaptuk a telefont, ne menjetek sehova, meglesz a kerítés – idézte föl a vasárnapi eseményeket a lelkipásztor.

Szerinte az ünnepben mindenkinek nagy megnyugvás, hogy ilyenek történnek. Ez nem csak a vasat hozza vissza, hanem azt a reményt is, hogy érdemes ebben a világban élni.

– Mi pedig kedden elmegyünk az új kerítéselemekért, s fel is szereljük azokat, lehegesztjük a csavarokat. November 1-re teljes egészében helyreáll a rend. Ha a régiek előkerülnek, akkor további részeit kerítjük be a temetőnek – beszélt a folytatásról a lelkipásztor.

ÉM-TB

