Áder: csak annyi vizet szabad öntözésre használni, amennyit a természet vissza tud pótolni

Az államfő pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számos nemzetközi példával mutatott rá a víz túlhasználatának veszélyeire, hangsúlyozva: csak fenntartható, ellenőrizhető módon történhet az öntözés. A talajvíz szintje Magyarországon is folyamatosan csökken, így nem mindegy, milyen mértékben vesszük ki a vizet – hangsúlyozta.

Felidézte, ezért is küldte az Alkotmánybírósághoz azt a törvényt, amely engedély nélkül is lehetővé tette volna legfeljebb 80 méteres kutak fúrását.

Engedély nélkül ki ellenőrizhetné, hogy a fúrás valóban megáll-e 80 méternél, vagy egy kontármunka következtében már az ország számára stratégiai fontosságú, ma még tiszta ivóvízbázist szennyezzük-e? – tette fel a kérdést.

Beszámolt arról is, hogy a vízválság megelőzése lesz a jövő évi, budapesti víz világkonferencia témája. Emlékeztetett arra, hogy az ENSZ tanácsadó testülete – amelynek Áder János is tagja volt – három “vízdrámára” hívta fel a figyelmet: a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájára.

Ezek megelőzéséhez politikai szándékra, elhatározásra, szorgalomra és költségvetési forrásokra is szükség van – mondta.

Az államfő beszámolt arról a múlt heti, 4500 ember részvételével zajlott klímakonferenciáról is, amelyre Kalifornia kormányzója azzal a kéréssel hívta meg a résztvevőket San Franciscóba, hogy érdemi eredményekről vagy vállalásokról számoljanak be.

Áder János hangsúlyozta: itt írták alá a 23 magyarországi várost tömörítő Megyesi Jogú Városok Szövetségének csatlakozását ahhoz a mozgalomhoz, amely a párizsi klímamegállapodásnál ambiciózusabb célokat kitűzve azt vállalta, hogy 2050-re legalább 80 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Elmondta, hogy a kezdeményezéshez már az Egyesült Államok lakossága felének otthont adó szövetségi állam csatlakozott, aminek köszönhetően az Egyesült Államok párizsi vállalása annak ellenére teljesülhet, hogy az országot Donald Trump elnök kiléptette a megállapodásból.

-MTI-

