Acélgyártás Miskolcon?

Vajon gyárthatnak-e Miskolcon acélt a közeljövőben? A kérdés újra felmerül, legalábbis egy most megjelent rendelet miatt. Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette ugyanis a kormány az egyébként felszámolás alatt álló Miskolc Steel Mills Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot. A rendelet a november 13-i Magyar Közlönyben jelent meg.

A Miskolc Steel Mills Kft. a Digéphez kötődik, ahol két alkalommal is letették az elmúlt években az alapkövét egy miniacélműnek, amelynek a megvalósításából nem lett semmi. (Épp két éve írtuk, 2017 második negyedévére tervezték az indulást.) Szír-szlovák befektetőkről lett volna szó, akik Eximbank hitellel tervezték a beruházást. A külföldi befektető feladta, a cég ellen felszámolás indult.

Megnéztük a csődtörvényben, hogy mi is az a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet. Kiderült, az, amihez „nemzetgazdasági érdek, kiemelt közérdek vagy kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik”. Az eljárás során a legfontosabb eltérés az általános felszámoláshoz képest, hogy itt a vagyonfelügyelő, felszámoló csak a kormányrendeletben kijelölt, állami tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság lehet, egyébként a bíróság jelöli ki a felszámolói névjegyzékből.

Hogy miért született meg a rendelet? Kérdéseinket elküldtük a kormányszóvivőnek, várjuk a választ.

Információink szerint a most megjelent rendelet akár összefüggésben is lehet Lázár János tavaszi bejelentésével. (Erről lapunk is beszámolt akkor – a szerk.) Eszerint az iparfejlesztési program részeként újraindítanák a hazai buszgyártást és hadiipart, márpedig ezeknek beszállítókra lenne szükségük, hogy alapanyagigényüket kielégítsék. Vagyis lenne létjogosultsága új acélgyáraknak. Ezt erősíti meg a miniszter nyár eleji kijelentése is: a meglévő kétszereplős acélipari részvételt (Ózd, Dunaújváros) állami segítséggel többszereplőssé kell tenni.

Akkor arról is beszámoltunk, hogy a kormányzat nem gondolkodik Miskolcban, legalábbis akkor nem tette. Varga László országgyűlési képviselő (MSZP) ez irányú kérdésére a parlamentben akkor azt a választ kapta: a kormány a beszállítói alapanyag-ellátás biztosítását a dunaújvárosi Dunaferr és az Ózdi Acélművek korszerűsítésével képzeli el.

Ács Andrást, a Miskolc Steel Mills Kft. résztulajdonosát kérdeztük, mi lehet a mostani döntés jelentősége. Lapunknak elmondta, a rendeletnek csak akkor van értelme, ha a kormánynak fontos, hogy itt egy olyan beruházás valósuljon meg, ami megfelelő biztosítékokkal rendelkezik. Mivel az acélipar önmagában nem támogatható, így nem is várható, hogy egyéb támogatást adjon a kormány. Az viszont szerinte bizonyított, az acélipari stratégia része, hogy szüksége van a magyar gazdaságnak egy új nemes­acélmű létesítésére.

– Az acélpiac az ötvözött acél irányába mozdul el, nagyon komoly kapacitáshiányok jelentkeznek a globális technológiai váltások következtében. A jövő évi árak emelkedését körülbelül 90 és 100 euró közötti átlagemelkedésre prognosztizálják – fogalmazott. Hozzáfűzte: a hazai ipar kiszolgálásához is szükség lenne egy nemesacélműre.

– Itt minden rendelkezésre áll, az ingatlanvagyon és az engedélyek is, az infrastrukturális feltételek ugyanúgy adottak, mint két éve. Ki merem mondani, van érdeklődés a beruházás iránt – mondta.

