Ablak- és padlózatcsere Farkaslyukon

Pályázati forrásból időszerűvé vált felújítások valósultak meg a Farkaslyuki Általános Iskolában. A Kazinbarcikai Tankerületi Központhoz tartozó oktatási intézményben a mögöttünk hagyott időszakban húszmillió forintot fordíthattak infrastruktúrális fejlesztésekre. Egy nagyobb projekt részeként kicserélték a tantermi ablakokat, valamint felújították a padlózatot, a tantermek új linóleum burkolatot kaptak.

– 1961-ben épült az iskolánk, a tantermekből most az akkor beépített, jelentősen megromlott állapotú nyílászárókat szedték ki – fogalmazott Gáborné Kolmont Rita iskolaigazgató. – Helyükre modern, műanyag ablakok kerültek, a diákoknak és a pedagógusoknak is sokkal jobb lett a komfortérzete. A padlózat cseréjének köszönhetően pedig szebbé változott a környezetünk, ami ugyancsak pozitív hatással lehet a tanulóink számára. A kivitelezés másfél hónapig tartott, rugalmas munkarenddel meg tudtuk oldani, hogy a tanítás és a munka is zavartalanul haladjon a maga útján.

Újabb pályázat

Gáborné Kolmont Rita hozzátette: közel kétszáz gyermek mindennapjai váltak ezzel jobbá, de az iskola rekonstrukciója ezzel még nem áll meg. A helyi önkormányzat által benyújtott pályázatnak köszönhetően 2019-ben tovább folytatják az oktatási intézményben az ablakcseréket, megvalósul a födém – és falszigetelés, az energiatakarékosság jegyében pedig napkollektorokat szerelnek fel az iskola tetejére. A projekt jelenleg az előkészítő szakaszban tart, a kivitelezés ezért a következő esztendőben várható.

