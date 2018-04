A Zrínyi-napok kis versmondói Encsen

Ezen a héten az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai biztos, hogy mind­annyian szívesen mentek iskolába, hiszen izgalmas, színes programok várták őket. A Zrínyi-napok keretében sportolhattak, összemérhették tudásukat, érdekes előadásokat hallgathattak, a vidám programokon pedig jól szórakozhattak.

Mi szerdán épp akkor értünk az iskolába, amikor véget ért az alsó tagozatosok vers és prózamondó versenye. Négy tehetséges kisdiákkal ismerkedtünk meg, akik izgatottan várták az eredményhirdetést.

A negyedikes Szemkó Réka a varjúkról szavalt.

– Szeretem a verseket, mert sokat lehet belőlük tanulni, például azt, hogyan viselkedjünk – mondja. Megtudjuk, nagyon sok versenyen vett már részt eredményesen. A Bendegúz magyar versenyen például megyei első lett, ő képviseli megyénket a negyedikesek között az országos döntőben.

A szintén negyedikes Kiss Alexa Nógrádi Gábor írását mondta el.

– Nagyon vicces szöveg, a tengerimalac szemével látjuk az embereket – jegyzi meg Alexa. Ő is tehetséges előadó, több versenyen a legjobbak között végzett.

Kiss Bíborka azt mondja, nem izgult, hiszen rutinos versenyző. Most egy Békési Márta-verssel örvendeztette meg a társait és a zsűrit.

Homoki Emília pedig még csak harmadikos, de ő is eredményes versenyző. Most egy Weöres Sándor-verset adott elő, kicsit szomorút, mert a végén a kutya meghal. Emília otthon is szeret verseket olvasni, mint mondja a versek szépek és szórakoztatóak.

