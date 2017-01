A zord hidegben meleg a pite, de senki nem fél Mezőkövesden

Amíg Sivic Tomislav vezetőedző és a játékosok a műfüves pályán „fagyoskodtak”, a kellemes melegben szóra bírtuk az ügyvezető igazgatókat.

– A pármondatos „székfoglaló” erejéig mi is bementünk a fiúkhoz – kezdte Bocsi Anna. – Egyrészt boldog új évet kívántunk mindenkinek, majd bemutattuk új szakvezetőnket, akit természetesen ismertek keretünk tagjai. Ezt követően mesterünk ismertette az elkövetkezendő napok és hetek programját, majd elvárásairól is beszélt.

Az elnök hívta

Ezt követően Pintér Attila távozásáról kérdeztük Hagyac­ki Józsefet és ezt a választ kaptuk:

– Volt trénerünk önszántából távozott tőlünk és az tagadhatatlan, hogy elköszönésének nem örültünk. Szándéka elé nem gördítettünk akadályt, hiszen senkit nem lehet visszatartani, az élet azonban ment tovább, ennek jegyében gondoskodnunk kellett az utódáról. Volt pár név a kosarunkban, és végül Sivic Tomislavot választottuk.

Arra a kérdésre, hogy a klubtól ki hívta fel elsőnek a szerb-magyar kettős állampolgárságú szakembert, az ügyvezető igazgató Tállai András politikus-klubelnök nevét említette, arra viszont nem tudott felelni Hagyacki József, hogy Pintér távozása előtt a legmagasabb szinten egyeztettek-e a Mezőkövesd és a Puskás Akadémia elöljárói.

Az ügyvezetőktől később megtudtuk, hogy nincs lejáró szerződésű labdarúgójuk, ennek jegyében senki sem jelentette be távozási szándékát. Mivel jelenleg huszonnyolc játékos alkotja a Mezőkövesd Zsóry FC keretét, pár nap múlva szűkítenek, döntésük szerint ugyanis csak húsz mezőnyjátékos és három kapus alkothatja majd a tavaszi feladatokra bevethető társaságukat. Bocsi Anna végül leszögezte a közismert tényt: mivel a városban és környékén minden feltétel adott a zavartalan munkavégzéshez, az erőgyűjtést helyben végzik majd el.

A termet elvetették

Az első edzést követően a játékosok didergő tekintettel vonultak az öltözőbe, és Sivic Tomislav is szemmel láthatóan örült annak, hogy a klubszobában felmelegedhet, így minden „részletkérdésre” kimerítő választ adott.

– Olyan hideg volt, hogy alig tudtam rálépni a pályára – fogalmazott kissé szipogva. – Az első benyomásaim pozitívak, ugyanakkor tudom, hogy necces lesz az alapozásunk, ha a tél nem enged a szorításából. A tempónk úgy fest, hogy naponta kétszer, majd egyszer, aztán ismét kétszer és ismét egyszer edzünk. A dupla tréningek okoznak nehézséget, a 10 és 16 órás kezdéseket ugyanis mínuszok miatt nem írhatom ki 9 és 17 vagy 18 órára. Ezért picikét rövidítem a foglalkozásokat, és változtatok a tematikán is.

Itt közbeszóltunk és a játékosok „szakszervezeti titkáraként” a tornatermet ajánlottuk a vezetőedzőnek, de nem jártunk sikerrel:

– Terem? – kérdezett vissza Sivic Tomislav, majd így folytatta: – Akár ez is lehetne, de a fedett pályás munka teljesen más, így végső soron nem kerül a menübe. Egyébként pedig öt hetünk van a penzum elvégzésére, vagyis gyorsan, precízen kell dolgoznunk, a csapatot összeraknunk és a taktikát felépítenünk.

Egymás között

A matyóvárosiakat csütörtökön és pénteken budapesti tesztelésre vezénylik, majd szombaton egymás közötti mérkőzés szerepel a programjukban.

– Ötször láttam videófelvételről a csapatot – árulta el egyik titkát Sivic Tomislav. – A gárda az 5. helyen áll, ez mindent elmond és minősít, az pedig másodlagos, hogy szerencséje is volt a fiúknak, olykor nem is kicsi. Számomra most meleg a pite, hiszen meg kell tartanunk előkelő helyünket, félelem még sincs bennem, voltam már hasonló cipőben. Az valószínű, hogy más stílust veszünk fel, mint eddig, ennek szellemében nem fogunk annyira védekezni, persze ész nélkül sem rontunk neki senkinek. Ami pedig az NB I színvonalát illeti: szerintem gyengült, de ezzel biztosan nem fog mindenki egyetérteni. Nálam mellesleg nincs fiatal és idős futballista, csak jó, kevésbé jó és rossz labdarúgó.

A szakember a keretformálásról is kertelés nélkül értekezett:

– Egy-két frissítés lesz, például várható délszláv csatár érkezése, az „ügyön” rajta vagyunk. Egy hét után pedig döntéseket kell hoznunk, annak ugyanis nincs értelme, hogy hat hónapig itt üljenek azok a labdarúgók, akik nem jutnak majd szóhoz. Magyar szóhasználattal élve kulcsjátékos távozónk azonban egészen biztosan nem lesz. A futball persze üzlet, ha például a törökök bejelentkeznek mondjuk Diallóért, akkor…

Szóba került az is, hogy milyen kapcsolata lesz, lehet majd Vági Andrással, akitől diósgyőri munkássága alatt megvált.

– Régen Tököli Attilával is volt hasonló helyzet, akivel Kecskeméten dolgoztam együtt, aztán Pakson. Attila kiváló játékos volt, úgyhogy ebből nem volt semmi gond – vont párhuzamot Sivic Tomislav. – Vágiról annyit: akkor Diósgyőrben azt gondoltam, hogy az ő posztján kell egy jobb játékos, s abban a pillanatban úgy döntöttem, ahogyan. Amióta Kövesdre jött, jól játszik, csapatkapitány, úgyhogy mint mindenkinek, neki is lesz lehetősége a bizonyításra.

– Kolodzey Tamás –

Névsorolvasás

Kapusok: Czuczi Márton, Tomas Tujvel.

Védők: Gohér Gergő, Szeles Tamás, Hudák Dávid, Devecseri Szilárd, Vági András, Polényi Gábor, Mihailo Milutinovic, Fótyik Dominik (jelenleg sérült).

Középpályások: Stipe Bacelic-Grgic, Egerszegi Tamás, Tóth Bence, Mihai Nicorec.

Támadók: Sós Bence, Fröhlich Roland, Orosz Márk, Tarmo Kink, Ulysse Diallo, Baracskai Roland, Marek Strestik, Jan Vosahlik, Branko Pauljevic, Molnár Gábor, Heffler Norbert (kölcsönből visszatért Nyíregyházáról).

Hiányoztak: Dombó Dávid (kapus, főiskolai tanulmányi kötelezettségének tett eleget Egerben), Patrick Mevoungou (középpályás, január 11-én érkezik vissza Kamerunból), Hegedűs Dávid (középpályás, sérült, orvosi vizsgálaton vett rész Győrött).

