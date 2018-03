A Z!ENEMI lett a befutó!

A 9. alkalommal megrendezett tehetségkutató versenyünkön a Z!ENEMI zenekar lett az első, így ők képviselik megyénket az ősszel megrendezésre kerülő országos ÖRÖM A ZENE tehetségkutató versenyen. A százezer forintos hangszervásárlási-utalvány mellett egy HELL Kart versenyutalványt vehetett át a győztes zenekar, és esélyt kapott arra, hogy az országos versenyen megnyerje az egymillió forintos hangszervásárlási-utalványt, és a kétmillió forintos lemez- és klippkészítési támogatást.

A képzeletbeli dobogó második fokára a Before The Last zenekar állt, aki a hatvanezer forintos hangszervásárlási-utalványon kívül egy ötnapos egri vendéglátást kapott a júniusi Utcazenészek Versenye Egerben című rendezvényre, ahol húsz helyszínen fognak fellépni.

A harmadik helyezett a KVHÁZ zenekar lett, akik egy negyvenezer forintos utalványt vettek át. A zenekar énekese Zombori Zsanett Újfalusi Gábor Díjat kapott. Ezzel az elismeréssel az országos verseny megyei állomásain a legtehetségesebb zenészt tünteti ki a HANOSZ.

A negyedik helyet megosztva a Collisborn és a Breath zenekarnak ítélte a zsűri.

Az öttagú zsűriben helyet foglaltak: Andrásik Remo, a HANOSZ elnöke, Fukk Attila, Havasi Zoltán, Maróthy Zoltán, a Cseh Tamás küldötte és Tímár Krisztián.

Minden zenekar egy-egy tálca XIXO-val és HELL-lel térhetett haza.

