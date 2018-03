A zene lesz az életük…

Üstökösként robbantak be a köztudatba, az első klipjüket már több mint hetvenezren látták a legnagyobb videómegosztó portálon. Számos sajtóorgánum is felfigyelt már a munkájukra, a roma gyerekekből álló Várkonyi Csibészek egyre több meghívásnak tesznek eleget. Saját dalokat és feldolgozásokat egyaránt hallani tőlük, a zenének köszönhetően pedig egyre több ajtó nyílik ki előttük. Koncerteztek már a fővárosban, Miskolcon és több ózdi iskolában is, legutóbb pedig a Muzeális Gyűjtemény nagytermét töltötték meg az érdeklődők.

A belgiumi napok alatt összesen négy koncertet fogunk adni.” Berkeszi Dávid

Nyílnak a nemzetközi kapuk

– A Lekapcsolom a villanyt című feldolgozásunk valóban megadta a kezdeti lendületet, de itt nem állunk meg, robogunk tovább – nyilatkozta kérdésünkre Berkeszi Dávid, zenekarvezető. – Az a dal még tavaly nyáron készült, amikor egy hetet együtt töltöttünk egy hegyháti táborban. A srácoknak nagyon tetszik az ismertség, motiválja őket az emberek szeretete, így sokkal egyszerűbb újabb és újabb célokat magunk elé kitűzni. Ezekben a hetekben is gőzerővel dolgozunk. Igyekszünk bővíteni a repertoárunkat, hiszen fontos nemzetközi fellépések előtt állunk. Meghívást kaptunk Brüsszelbe, az Európai Roma Napokra, ahol hazánkat zene kategóriában egyedül a Várkonyi Csibészek képviselhetik. Számunkra ez hatalmas megtiszteltetés és nagy lehetőség, a belgiumi napok alatt összesen négy koncertet fogunk adni.

A Várkonyi Csibészek április végén utaznak a belga fővárosba, a gyerekek számára vélhetően életre szóló élménnyel gazdagodnak. Többen még egyáltalán nem utaztak repülővel, a külföldi út lehetősége pedig még inkább arra ösztönzi őket, hogy egyre jobbak legyenek.

– Nekem egy bánrévei falunapon szóltak, hogy csatlakozzak a csapathoz, mert látnak bennem tehetséget – tette hozzá a mindössze tizenkét esztendős Ruszó Dominik. – Akkor még nem is gondoltam, hogy mekkora élmény bandában muzsikálni. Korábban csak magamban énekelgettem, most viszont a csapattal együtt fantasztikus élmények érnek minket. A zenélés hatalmas lehetőség az életünkben. Igyekszünk jól csinálni. A közönség szeret minket, bízom benne, hogy a jövőben is sikeresek leszünk.

Lényeges az utánpótlás

Berkeszi Dávid az építkezéssel kapcsolatban hozzátette: a roma gyerekeknek igazi kitörési pont lehet a zenélés, a kezdeti sikerek pedig akár az utánpótlás-nevelésben is segíthetnek. A zenekarvezető szerint akkor lehet huzamosabb ideig eredményes ez a formáció, ha saját maguknak ki tudják termelni az utánpótlást. A fontos mag mindenesetre megvan, erre pedig a jövőben is támaszkodhat a zenekar. Akár április végén Brüsszelben is.

