A zempléniek már megállapodást kötöttek

Már Zemplénben is egyre több cég küzd munkaerőhiánnyal” – mondta csütörtöki sajtótájékoztatóján Juhász István, a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZRVA) elnöke Sátoraljaújhelyen, a Zempléni Európa Házban. A ZRVA ezért kötött együttműködési megállapodást a miskolci székhelyű Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezettel, hogy segítsen közvetíteni a szövetkezetbe jelentkező zempléni polgárok és a zempléni cégek között. A sajtótájékoztató keretében Juhász István az első jelentkezők jelentkezési lapját is átnyújtotta Kiss Gábornak, a miskolci nyugdíjas-szövetkezet elnökének.

Megváltozott a piac

– Ma teljesen más munkaerőpiaci helyzet van, mint 10-15 évvel ezelőtt – mondta Kiss Gábor, a Harmadik Kor Köz­érdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnöke. – Egyre nagyobb a munkaerőhiány, ami nem csupán a nagyvárosokra jellemző, hanem az ország összes megyéjére. A nyugdíjas-­szövetkezetek felállításának lehetőségével mód nyílik azokat az idős munkavállalókat megtartani vagy visszacsábítani, akik hatalmas tapasztalattal rendelkeznek. Július 1-től van lehetőség nyugdíjas-­szövetkezetek létrehozására. A miénk volt az országban az első, ma már közel 600 tagunk van. Azt nagyon fontos tudni, nem a nyugdíjkorhatár kitolásáról van szó, hanem arról, hogy a nyugdíjas kort elért munkavállaló dönthet arról, hogy a szövetkezetünk tagjaként továbbra is munkát vállal. Ezzel kiegészítheti a nyugdíját úgy, hogy a jövedelmét csak a 15 százalékos személyi jövedelemadó terheli és a munkáltatókat sem terheli egyéb járulékos költség. Aki a közszférában dolgozik, az választhat, a nyugdíját élvezi, vagy tovább foglalkoztatják, de akkor a nyugdíjáról le kell mondania. Ilyen esetben azért jó a szövetkezeti forma, mert ezen keresztül a nyugdíjat is megtarthatja az idős munkavállaló és mellette részmunkaidőben dolgozhat tovább, ezzel is kiegészítve a jövedelmét.

Dr. Dobos László egyetemi tanár, a miskolci szövetkezet elnökségi tagja elmondta, Európa államainak többségében már évtizedekkel ezelőtt kialakult a felnőttképzésnek egy olyan területe, ahol a nyugdíj előttieket vagy nyugdíjban lévőket célozták meg az élethosszig tartó tanulás jegyében. Ahogy Európában, úgy Magyarországon is jellemző, hogy a nyugdíjas kort elérők csak rövid ideig szeretik a pihenést élvezni, egyre többen szeretnének visszatérni a tanulás vagy a munka világába. A nyugdíjas-szövetkezetek erre adnak most lehetőséget.

– ÉM-BG –

Információk

Az újhelyi iroda nyitvatartása a Zemplén Európa Házban (Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.):

hétfő–csütörtök 7.30–16.30,

péntek 7.30–12.00.

Honlap: nyugimunka.hu, zrva.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA