A Young Gods, az ipari zene svájci élcsapata jövőre az A38-on

A Young Gods Svájcban szinte teljesen társtalan volt alakulásakor, a nyolcvanas évek második felében: legközelebb talán a brit újhullám dark-gothic vonala, mindenekelőtt a Sisters of Mercy állt hozzá, és Németországból az Einstürzende Neubauten – szerepel a szervezők által az MTI-hez szerdán eljuttatott ajánlóban.

A két alaptag, Franz Treichler és Cesare Pizzi egészen forradalmi módon ötvözte a nyers ipari hangzásokat a rave-es elektronikával, az IDM-mel (az intelligens tánczenével) és a kortárs avantgárddal. Soha nem hallott effektek és hangzások születtek a Young Gods elektronikus alkímiájából. A zenekar sok területen megelőzte korát, és mindig váratlan dolgokat művelt.

Talán ezért sem lett olyan népszerű, mint az indusztriál más képviselői, holott David Bowie, Trent Reznor (Nine Inch Nails) és Bono (U2) is emlegette inspirációként, két lemezre még Mike Patton kiadójával, az Ipecackel is leszerződött. A kezdeti elektro-indusztriál-rave kísérletezés után Kurt Weill-dalok feldolgozásaival sokkolták a közönséget, aztán kiadtak egy szinte mainstream elektro-rock-diszkó lemezt (T.V. Sky), hogy a következő anyag (Only Heaven) egy tempó- és hangulatváltásokkal operáló ipari-experimentál lemez legyen, az azt követő (Heaven Deconstruction) békés, meditatív ambient-album.

A Young Gods ambient-korszakában 2004-ben az A38-on is fellépett Jerome Narby antropológussal. Aztán a következő lemez, a Knock on Wood teljes egészében akusztikus hangszerelésű dalokat tartalmazott, a legutóbbi, a 2010-es Everybody Knows pedig megint elektronikus-ipari zúzda lett.

Turnéztak együtt Dälekkel, felléptek a Montreux-i dzsesszfesztiválon, majd Treichler idén újra összeállt az egykori alapítóval, a pogramozásért felelős Cesare Pizzivel, hogy új lemezt vegyen fel. Az egyelőre cím nélküli album 2019 februárjában jelenik meg. A zenekar tagjai: Franz Treichler/Franz Muse (ének, gitár, programozás, elektronika), Cesare Pizzi (programozás), Bernard Trontin (dob, programozás).

-MTI-

VISSZA A KEZDŐOLDALRA