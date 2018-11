A Vodafone második otthona Miskolc

– Miért döntött úgy 2014-ben a Vodafone Magyarország, hogy támogatja a Miskolci Nemzeti Színház színészeit ? Miért pont a miskolci színházra esett a választásuk ?

– Az immár 5. éve nyújtott támogatás részeként 4 évvel ezelőtt hoztuk létre a Vodafone Művész Ösztöndíjat, melynek célja, hogy pályán tartsák a színház tehetséges fiatal művészeit, átsegítve őket a kritikus pályakezdő éveken. A Vodafone Magyarország 2014 óta évi 5 millió forinttal támogatja a Miskolci Nemzeti Színházat, amely kezdeményezés az idei évadban is folytatódik. A támogatás részét képezi a Vodafone Művész Ösztöndíj, amelyben évente négy fiatal, 35. életévét be nem töltött színész és két táncművész részesülhet 10 hónapon át. A november 15-i sajtótájékoztatón vették át az erről szóló oklevelet. A Vodafone egyébként 2009 -ben nyitotta meg Regionális Ügyfélszolgálati Központját, amely ma már több mint 600 főt foglalkoztat. Vállalatunk a stabil munkalehetőségek biztosításán túl rendkívül jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal, és küldetésének tekinti, hogy hozzájáruljon a helyi közösségek támogatásához a lehető legtöbb módon, legyen az a rászorulók segítése, a kulturális élet támogatása, vagy éppen a minőségi munkahelyek teremtése.

– Információink szerint a Vodafone Magyarország társadalmi felelősségvállalása Miskolcon a színházon túlra is kiterjed.

– Így van. Ügyfélszolgálatunk munkatársai évek óta lelkes önkéntesei a Miskolci Éltes Mátyás Óvodának, Általános Iskolának és Egységes Gyógypedagógia Intézetnek, valamint a miskolci Gyermekvédelmi Központ Fruska Regionális Hatáskörű Módszertani Gyermekotthonnak is, idén pedig egy csapat kolléga segített a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) menhelyén is. Ezen felül pedig a Vodafone a Miskolci Nemzeti Színházzal együttműködésben évente december 6-án vendégül lát közel 400 hátrányos helyzetű gyermeket egy Mikulás-napi ünnepségre, mely mindig mosolyt csal a kicsik arcára.

– Mi a célja a fiatal tehetségek ösztöndíjpályázatának? Mi alapján bírálják el, hogy az adott évben ki nyerheti ezt el?

– Az ösztöndíjak odaítélésében a színház öttagú művészeti tanácsa, valamint a Miskolci Balett művészeti igazgatója, a Vodafone részéről személy szerint én és Baráth Péter márkaigazgató vesz részt. A kezdeményezés mára hagyománnyá nőtte ki magát, és részben ennek köszönhetően nyertük el a tavaly Miskolc város napján a Civilek Támogatásáért díjat. Az előadóművészek munkájának támogatása meghatározó a magyar kulturális életben. Ezt szem előtt tartva a Vodafone fontosnak tartja, hogy a felajánlott összeggel ösztönözze a mindennapi alkotómunkát és a kimagasló művészeti értéket képviselő előadások létrehozását, nagyban hozzájárulva a színházi hagyományok fenntartásához. A Vodafone hisz abban, hogy a kulturális élet és a versenyszféra találkozása gyümölcsöző hosszú távú együttműködéseknek lehet alapja. Vállalatunk ügyfélszolgálati központjának munkaerő-piaci hozzájárulása mellett a színház támogatásával is szeretnénk kifejezni, hogy a jövő nem csak a technológiában és innovációban, hanem a kulturális életben is izgalmas .

– Milyen érzés mecénásnak lenni?

– Ha csak egy szót kell mondanom, akkor a legtalálóbb kifejezés a fantasztikus. Ha ezt részletesebben is kifejthetem, akkor úgy fogalmaznék: nagyon jó érzés. Amikor az ember ellátogat a miskolci színházba, és azokat a színészeket látja játszani, akikről azt gondoljuk: talán az is segítette az ide jövetelüket, az itt maradásukat, hogy ebben az ösztöndíj-programban részt vehettek. És közben annak a szemtanúi is lehetünk, hogy az ifjú színészek a tehetségükkel és az odaadó előadásmódjukkal tovább tudják növelni a miskolci teátrum hírnevét. A Vodafone Magyarország számára Miskolc kiemelt fontosságú, a vállalat immáron 9. esztendeje tekint második otthonaként a városra. Béres Attila színházigazgató is arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy sok mindenre lehet büszke ebben a színházban, de ezek közül is kiemelkedik a Művész Ösztöndíj kezdeményezésének elindítása és a kapcsolat a Vodafone Magyarországgal. E támogatásnak köszönhetően a tehetséges fiatal művészek gondtalan éveket tölthetnek itt, hiszen megélhetésükhöz nagy segítséget jelent ez az ösztöndíj. Dr. Kiss János alpolgármester pedig azt fejtegette: a színház, a Vodafone és az önkormányzat közösen gondolja úgy, hogy a legtehetségesebb fiatalokat Miskolcra kell hívni és itt kell tartani. A miskolci napjainkban hazánk egyik vezető színháza, amely képes idevonzani a pályakezdő tehetségeket, és öröm, hogy ebben a Vodafone is segít.

