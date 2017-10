A vízilabdások is képben lettek Miskolcon

Több fotó készült, mint tervezték, mert a vártnál több nő érkezett az augusztus eleji fotózásra. A Miskolci Vízilabda Club részéről pedig nyolc játékos vállalta, hogy modellt áll a Mellrákinfó Egyesület borsodi csoportjának kampányához. Arról már portálunk is beszámolt: a Térerő Közösségi Alapítvány által még nyár elején megszervezett Élő Adás rendezvényen az egyesület volt a három civil szervezet egyike, akik gyűjthettek az általuk kitalált programra. A gyűjtés sikeres volt, 825 ezer forint jött össze, így megvalósíthatták a projektet, azaz a fotókampányt.

Kedden nyílt a tárlat

Olyannyira megvalósíthatták, hogy az augusztusban készült képekből kedden nyílt kiállítás a Herman Ottó Múzeum Pannon-tenger Múzeum kiállítóépületében.

– A fotókampánnyal igazából a fiatalokhoz szeretnénk eljutni – kezdte Karsza Péterné Szalánczi Beáta, az egyesület önkéntese. – Mert az ő helyzetük még veszélyesebb, hiszen azt gondolják, hogy őket ez a betegség még nem érintheti, de a statisztikák ennek ellentmondanak. Legfőbb célkitűzésünk, hogy bekerüljünk a köztudatba, eljussunk az érintettekhez és idejében tudjunk segítséget nyújtani. Persze nem csupán a fiatalokhoz, hanem lányokhoz, anyákhoz, feleségekhez, férjekhez, gyerekekhez is szólunk, ők is menthetnek életet. Köztünk is van például, akinek a férje vette észre a betegséget.

16-an voltak

„Az Élő Adás gyűjtése után meghirdettük tagjainknak, hogy lehet jelentkezni a fotózásra, majd az időpontot is közzétettük. Bevallom őszintén, nem bíztunk abban, hogy ennyien eljönnek, és nyilvánosan is felvállalják a betegségüket. Végül 16-an voltunk, és a nyolc vízilabdás fiú. A nőtársaim Ózdról, Kazincbarcikáról, Nyékládházáról, Mezőkövesdről is érkeztek. Először féltünk, hogy a fotózásnál zárkózottabbak lesznek a hölgyek, de minden nagyon profin zajlott, összehangolt munka volt, mindenki figyelt a másikra, és azt tette, amit kellett” – emlékezett vissza Beáta.

A húsz fotót még három hétig láthatja a közönség a múzeumban. A képeken egy vízilabdás és egy, a mellrákban érintett nő szerepel. A miskolci tárlat után, ha van rá igény, akkor máshová is szívesen elviszik a kiállítást.

