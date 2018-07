20. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét – A vízibicikli után az eső megállította a Vk-t

A 22. tiszaújvárosi triatlon Világkupa versenyprogramja az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is kétnapos volt. Szombaton a selejtezőket, középdöntőket rendezték meg mindkét nem számára a sprint-távú versenyen (750 méter úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás). Ebben az évben a szokásosnál is nagyobb mezőnyt kellett megrostálni, ugyanis a tokiói olimpia kvalifikációs sorozatának részét képező viadal vasárnapi megméretésén mindössze 30 női és 30 férfi sportoló állhatott rajthoz. A hölgyeknél összesen 59 nevezés érkezett, a férfiaknál sokkal durvább volt ez a szám. Mivel három selejtező futamot lehet indítani, maximum 30-30 fővel, nem volt kérdés, hogy összejön a ,,plafon” mezőny, hiszen összesen 132 sportoló szerette volna megméretni magát, de mivel ez nem volt lehetséges, 42 fő várólistán maradt, nem indulhatott.

A szombati 14 magyar

A három-három női és férfi előfutamra összesen 14 magyar nevezés érkezett, a hölgyeknél hét magyar próbálkozott volt, közülük úgy tűnt, hogy háromnak sikerül vasárnapra is rajtszámhoz jutnia, de Vanek Margit erről végül lemaradt. Annak ellenére, hogy az időeredmények első összesítése alapján, a selejtezők első kilenc helyezettjén túl, a további mezőny első három legjobb idejének egyikét tudták be neki. De csak eleinte. Mert az első számolgatás után kiderült, hogy valami nem stimmel, hogy a verseny egy részén, éppen az ő futamában hibás időmérés történt, amit újra kellett ,,matekozni”. Így egy kis videózás következett, aminek a végén kiderült, hogy mégsem fér be a legjobb 30 közé, emiatt Fuchs Dórához, Sárszegi Noémihez, Sebők Klaudiához hasonlóan ő is szabadnapos lett a hét utolsó napján, csakúgy, mint a szombaton rajthoz sem állt Fuchs Renáta.

A férfiaknál mind a hét magyar elindult a selejtezőben, közülük Király István, Dévay Márk és a tiszaújvárosi Lehmann Bence maradt le a vasárnapi fellépésről. Utóbbinak csak pár másodperc hiányzott ahhoz, hogy a tesójával, Lehmann Csongorral együtt képviselje Újvárost a Vk-n.

Vasárnapi női

A vasárnapi női fináléban a két magyar induló szereplését az első szám végén a szélsőségek jellemezték, Bragmayer Zsanett az első lett az úszásban, Kovács Zsófiát pedig csak a 25. helyen jegyezték. Kerékpárban néhány kilométer után két boly alakult ki, az egyik és a másik között bő harminc másodperc volt, előbbi magyar az elsőben, utóbbi a másodikban tekert, a mezőny végén pedig négy versenyző ,,poroszkált”. A bolyok közötti idő viszont fokozatos nőtt, mire a harmadik számra váltottak, már 75 másodperc volt a differencia, ebben az is közrejátszott, hogy a második bolyban történt egy bukás. Ez összességében azt vetítette előre, hogy az élen kétkerekűzött 15 főből kerül majd ki a győztes.

Futásban négy körben kellett teljesíteni a penzumot, az első még nem rázta a szét a mezőnyt, de 2,5 km-nél az látszott, hogy a dobogósok a brit Sophie Coldwell, a portugál Melanie Santos és az amerikai Chelsea Burns közül kerülnek ki. Bragmayer ekkor a hatodik volt, 15 szekundumra az elsőtől, Kovács pedig a huszonkettedik, három percre az éllovastól. Az élen a sorrendben nem történt változás, a futásban visszaesett Bragmayer tizedikként ért célba, Kovács pedig a 20. lett. Érdekesség, hogy előbbi 16 másodperccel jobbat ment, mint a szombati középdöntőben, utóbbi pedig közel három perccel rosszabbat. Pedig ha Kovács képes lett volna megismételni az előző napi időeredményét, akkor a negyedik helyet könyvelhette volna el.

Vasárnapi férfi

A férfiak 30-as mezőnyének úszó száma után a tiszaújvárosi Lehmann Csongor hatodikként jött ki a Dísztóból, 14 másodperc volt ekkor a hátránya az éllovas francia Aurelien Raphaellel szemben. És ekkor elkezdett bezavarni az időjárás. Először eső formájában, ami a kerékpározást nehezítette, és ettől ez a szám fokozatosan alakult át vízibiciklizéssé. Miközben kint tekertek a sportolók, egy bollyá olvadtak össze, a 20 fős mezőny éremre esélyes sűrűjében mind a négy magyar fiú, Faldum Gábor, Tóth Tamás és Bicsák Bence is ott volt, Lehmann Csongorral együtt. De a nyári égi áldás nem akart csendesedni. Olyannyira nem, hogy jöttek a villámok, egy kis jég, a szélsőséges időjárásban a hangosítást is szüneteltetni kellett, biztonsági okokból. A versenyzők többsége viszont nyomta keményen, a kanyarokban óvatosan, igaz néhányan inkább a verseny feladása mellett döntöttek. A nyolc körös kerékpározásból hetet teljesített az állva maradt mezőny, összesen 21 sportoló, közöttük a négy magyar, amikor a szél elkezdte bemozgatni a pályára a nézőket elválasztó kordonokat, és ekkor a verseny szervezői úgy döntöttek, nincs tovább. 17.50-kor félbeszakították a futamot.



Mivel a versenytávnak több mint az ötven százalékát teljesíttették a sportolók, így újraindításról nem lehetett szó, és hiába állt el az eső negyedórán belül, eredményhirdetésre sem kerülhetett sor.

– Mivel nincs hivatalos végeredmény, egyelőre nem lehet tudni, hogy mi alapján osztanak Világkupa pontokat, már ha egyáltalán ilyenre sor kerül – mondta Lehmann Tibor, a verseny főrendezője, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke. – Egy félbeszakadt verseny esetében a versenybizottságnak készítenie kell egy jelentést a nemzetközi szövetség technikai bizottságára számára, és ők döntenek majd arról, hogy mi alapján készítenek sorrendet, esetleg figyelembe veszik a szombati középdöntők eredményeit, illetve azt is ők mondják majd ki, hogy osztanak-e Világkupa pontokat.

Eredmények: Triatlon Világkupa döntő eredmények

Nők: 1. Sophie Coldwell (brit) 59:02, 2. Melanie Santos (portugál) 59:18, 3. Chelsea Burns (amerikai) 59:28, …10. Bragmayer Zsanett (magyar) 1:00:02, …20. Kovács Zsófia (magyar) 1:02:25.

Férfiak, a félbeszakadt verseny állása az úszás, és 17,5 km kerékpározás után: 1. Matthew Sharpe (kanadai) 36:19, 2. Samuel Dickinson (brit) 36:20, 3. Aurelien Raphael (francia) 36:20, 4. Lehmann Csongor (magyar) 36:20, 5. Anthony Pujades (francia) 36:20, 6. Faldum Gábor (magyar) 36:20, 7. Seth Rider (amerikai) 36:20, 8. Jorgen Gundersen (norvég) 36:20, 9. Igor Polyanskiy (orosz) 36:20, 10. Maximilian Schwetz (német) 36:20, 11. Sylvain Fridelance (svájci) 36:21, 12. Vasco Vilaca (portugál) 36:21, 13. Matthew Roberts (ausztrál) 36:21, 14. Gianluca Pozzatti (olasz) 36:21, 15. Dmitry Polyanskiy (orosz) 36:21, 16. Tóth Tamás (magyar) 36:22, 17. Bicsák Bence (magyar) 36:22, 18. Francesc Godoy Contreras (spanyol) 36:22, 19. Brandon Copeland (ausztrál) 36:22, 20. Gregory Barnaby (olasz) 36:56, 21. Christopher Perham (brit) 37:03.

A szombati férfi selejtezők eredményei

1. futam: 1. Tóth Tamás (magyar) 56:52, 2. Dmitriy Polyanskiy (orosz) 56:52, 3. Maximilian Schwetz (német) 56:53, …13. Király István (magyar) 57:08.

2. futam: 1. Bicsák Bence (magyar) 56:28, 2. Jorgen Gundersen (norvég) 56:40, 3. Anthony Pujades (francia) 56:40, …12. Lehmann Bence (magyar) 57:46.

3. futam: 1. Matthew Sharpe (kanadai) 52:10, 2. Sylvain Fridelance (svájci) 52:11, 3. Vasco Vilaca (portugál)52:11, 4. Lehmann Csongor (magyar) 52:12, …8. Ifj. Faldum Gábor (magyar) 52:13, …13. Dévay Márk (magyar) 52:34.

