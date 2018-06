A vízi vándortábor egyik fontos helyszíne épült fel a Bodrog partján

Az utolsó simításokat végzik az új vízi sportközpont területén Tokajban, melyet a napokban fognak ünnepélyes keretek között átadni. A folyó partján felépített bázis egy része a helyi kajak-kenu egyesülethez tartozik a hajótárolókat is ők üzemeltetik majd. A beruházás a vízi vándortúrák kiemelt helyszíne lesz, már idén birtokba vehetik a létesítményt a kajakozni és kenuzni vágyó gyermekek.

Két turnusban

A tervek szerint hetente két turnust fognak fogadni, és az alapoktól kezdve igyekeznek majd átadni az evezés csínját-bínját a diákoknak. A program első szakaszában a fiataloknak megtanítják, hogy kell kézbe venni az evezőt, lapátot, a záróesemény viszont már a komplett túra lesz, melyen megfelelő felügyelettel már maguk mennek végig a növendékek. Nem csak a diákokra és a sportolókra gondoltak a bázis megálmodói, hiszen a tábor minden érdeklődő előtt nyitva áll majd és a környék legjobban felszerelt kempingjét találják itt azok, akik sátorral vágnak neki a nyári kalandoknak. A telep technikailag a modern korok kihívásainak is megfelel, ugyanakkor helyet kapnak romantikusan szép elemek is a létesítmény környékén.

Élsportolókat adni a világnak

– Kiváló infrastrukturális és technikai háttér is biztosítja, hogy a maga műfajában igen komfortosnak mondható, jól felszerelt, modern bázis épült a folyóparton. Ez a nagy léptékű beruházás is szimbolizálja, hogy Tokaj a kulturális kincsek és a bor mellett még számos kuriózumot tud kínálni. Egykori sportolóként is örömmel tölt el a fejlődés. Reményeim szerint Tokaj lesz a vízi sportok egyik hazai fellegvára – hangsúlyozta Posta György, Tokaj polgármestere, aki szerint az új bázis is hozzájárulhat ahhoz, hogy Tokaj még több olyan élsportolót adjon a világnak, mint Mozgi Milán, kajakos, aki a napokban aranyérmet szerzett a belgrádi EB-n. Az Európa-bajnok fiatal egyébként imádja és rendkívül nyugodt, megbízható folyónak tartja a Bodrogot, pici korában ezen a vidéken ismerkedett a vízzel és a hajókkal. Persze nem csak a híres sportemberek dicsérik ezt a viszonylag csendes vizet.

Kikapcsol és feltölt a táj

– Ez a kedvenc településem, lenyűgöz a látvány, ahogy a Bodrog és a Tisza találkozik. Szeretem felfedezni és megcsodálni a Bodrogzug élővilágát és odavagyok a vadregényesen szép apró szigetekért. Néhány éve egészen a határig eveztünk. Engem kikapcsol és feltölt ez a táj, mindenkinek ajánlom, hogy látogassa meg ezt a magnetikus vidéket – magyarázta Fekete László, aki horgászni is szokott a környéken.

A világhálón már lehet jelentkezni vízitúrákra, a Bodrogon és a Tiszán is több irányban, felfelé és lefelé is indulnak csoportok, de többen nem a „vadvízi” evezés miatt keresik fel ezt a vidéket. Akadnak olyanok is, akik csendes, lassú tempóban a Bodrog­zugot szeretnék bejárni és felfedezni a környék egyedül­állóan értékes élővilágát.

Az új vízitúra-megállóhely a tokaji önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség együttműködésének köszönhetően jelentős kormányzati támogatással jött létre a Bodrog partján.

