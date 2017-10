A vízelvezetést megoldani

A határ menti településen az egyik legfontosabb feladat a bel- és a csapadékvíz-elvezetés megoldása lenne, amelyet egy sikeres TOP-os pályázatból valósítana meg a közel ötszáz lelket számláló falu önkormányzata. Püspöki ismert a burgonyájáról, a nagy átmenő forgalomról, a lakott terület mellett kanyargó Sajóról és a szlovák határ közelségéről is. A nagyobb fejlesztésekre uniós forrásokat remélnek, de a kisebb beruházásokat akár még önerőből is megvalósíthatják.

A pályázatot benyújtottuk, most várunk és bízunk a sikeres elbírálásban.” Varga Zoltánné

– Egyik részen a hegyoldal, másikon pedig a folyó határol bennünket, ezért rendkívül fontos lenne a bel- és csapadékvíz-elvezetés megoldása – mondta érdeklődésünkre Varga Zoltánné, Sajópüspöki polgármestere. – Nagyobb baj még szerencsére nem történt, de ezt jobb lenne minél hamarabb megelőzni. A dombról a lakott terület irányába jön a víz, az áradás pedig a Sajó oldaláról veszélyeztet. A tervek elkészültek, a pályázatot benyújtottuk, most várunk és bízunk a sikeres elbírálásban. Arra van a leginkább szükségünk, hogy a viszontagságos időjárás ellenére biztonságban tudjuk a lakosságot.

Leégett, hasznosítanák

Varga Zoltánné ugyanakkor további fejlesztési tervekről is beszámolt. Mint mondta: szeretnék felújítani a ravatalozó tetejét, de 2018-ra ütemezik a Petőfi és a Damjanich utcákban a járdafelújítást is. Az autóval közlekedők is rendszerint láthatják azt az ingatlant a falu közepén, amely évekkel ezelőtt leégett. Azóta az állapotában érdemi változás nem történt, az önkormányzat azonban szeretné megnyugtatóan rendezni a kérdést.

– Nem kérdés, rossz képet fest az elhagyatott ingatlan – folytatta a polgármester asszony. – Jelenleg a magyar állam tulajdonában van, azon dolgozunk, hogy a vagyonkezelővel meg tudjunk állapodni a hasznosításról. A helyzetet azonban súlyosbítja, hogy 30 millió forintos adósság terheli az ingatlant. Amennyiben az állam ezt elengedi, akkor van esély arra, hogy új értelmet nyerjen a ház.

Sajópüspöki szántóföldjeit, rétjeit, legelőit a Sajó-Agrár Zrt. kezeli. A jól működő mezőgazdasági vállalkozás szintén fontos a település számára. A cég és az önkormányzat jó kapcsolatot ápol egymással, mindkét fél igyekszik segíteni a másikat.

Tűzifa és sportfejlesztés

– A tél közeledtével fontos a fűtőanyag kérdése is, pályáztunk a szociális tűzifa­programra is, bízunk benne, hogy ott is sikereket érünk el – folytatta Varga Zoltánné. – A falu végén található sportpálya fejlesztését is folytatni kívánjuk, fitnessgépeket akarunk beszerezni, amelyek a jövőben a lakosság egészséges életmódját segíthetik elő. Néhány kisebb munkát igyekszünk önerőből elvégezni, így tettünk az Ady és a Kossuth Lajos utcák járdafelújítása kapcsán is, ezeket értékteremtő közfoglalkoztatás keretében sikerül a kor követelményeinek megfelelő állapotba hozni.

Természetesen a nagyobb volumenű beruházások csak uniós vagy állami segítséggel valósulhatnak meg. Az önkormányzat pénzügyi helyzete egyértelműen stabilnak mondható, bár volt időszak, amikor sokkal jobban álltunk, de a feladatellátást így is biztonságosan el tudjuk végezni.

