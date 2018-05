A virág ehető, a cékla pedig extrabébi Hernádszentandráson

Itt a tavasz, a palánták gyönyörűek, egészségesek, hamarosan a szabad földbe kerülnek. Az ehető virágok pompáznak, közülük néhányat már dobozva csomagoltak, így várják vásárlójukat, valamelyik étterem képviselőjét. A fólia alatt fejlődő földieperről pedig két hét múlva szüretelni lehet. Itt nemcsak szemet gyönyörködtetőek a növények, hanem vegyszermentesek, ennek következtében egészségesek is, hiszen Hernádszentandrás biofarmján járunk.

Az idén új termékkel szeretnénk bővíteni a kínálatunkat, az eperlekvárral.” Balla Orsolya

Eper a fólia alatt

Bár az országban a települést inkább BioSzentandrásként ismerik, ez a név és az ökogazdálkodásra épülő rendszer nemzetközi elismertséget is szerzett már az elmúlt évek során.

A biofarmon Balla Orsolya kertészetvezető kalauzol bennünket. Jártunk már itt többször, de a tavasz mindig különleges a gazdák számára, hiszen ilyenkor rengeteg a tennivaló. A farm dolgozói épp a paradicsompalántáknak készítik elő a helyet a ­szabad földön.

Az első fóliasátorban földi­eper zöldell katonás rendben, azonban hamarosan színt vált és piroslani fog az ültetvény.

– Édesanyám organikus kertjéből való az eper. Tavaly szabad földben volt, de az idén fólia alatt neveltük. Jól érzi itt magát, hamarabb érik. Szerves trágyapellet van alatta, a földet fóliával takartuk le, így nem szárad ki, és folyamatosan megy a csepegtető is. Éttermeknek értékesítjük majd, a többit pedig lefagyasztjuk, mert egyszerre nem tudjuk mindet feldolgozni. Az idén új termékkel szeretnénk bővíteni a kínálatunkat, az eperlekvárral – ­sorolja Orsolya lelkesen.

Fahéjízű árvácska

Aztán sátorról sátorra járunk. Mindenütt elámulunk valamilyen különlegességen. Az ehető virágok magas ágyásán például.

– Az árvácska édeskés, fahéjas ízű, a kisebb virágút termesztjük. A cukrászok körében rendkívül kedvelt, főleg a francia cukrászatokban. A begónia savanykás, a borágó szintén savanyításra alkalmas. Nyáron jégkockába is teszik az ehető virágokat, amitől nemcsak esztétikus, de különleges ízű is lesz a jégkocka – szolgál újabb és újabb tudnivalókkal a kertészet ­vezetője.

Aztán ott egy másik ágyás, ahol a bébispenót és a rukkola zöldell, de a fűszernövények is arra várnak, hogy valamelyik étterem fenséges ételébe kerüljenek. A céklát bébikorában viszik el az éttermek, van itt háromféle is, a csíkos olasz, a sárga és a vörös. A sárga különlegessége, hogy édesebb, mint a vörös.

A polikarbonát házban, amit télen is fűtöttek, újabb ehető virágokkal találkozunk: tearózsa, bársonyvirág és sarkantyúka .

A paradicsompalánták ültetésre várnak, de közöttük is van olyan, ami balkonládába való, és olyan is, ami a szabad földbe. A bal oldali ágyásban a paprikakrémhez való paprikák palántái fejlődnek, és van itt egy kis borsó is, ami a zsenge hajtásai és a virágai miatt értékes, az éttermek ezt is keresik.

Nem tudjuk bejárni az egész biofarmot, de Orsolyától megtudjuk, legalább 30-féle gyógynövényt termesztenek, 20-25-féle zöldségfélét, de mindegyikből legalább 3 fajtát. A biofarmon kívül az önkormányzati földek palántáit is itt nevelik.

Minden bio és édes

És már a melegházakon kívül is van élet.

– Ott a borsó zöldell, ide kerül majd a cukkini, az uborka a főzőtök és a sütőtök. Tavaly dinnyével is megpróbálkoztunk. A görögdinnyénk nem lett hatalmas, de nagyon édes. Itt minden bio és minden édes – jellemzi a farmot Orsolya.

A kapuig a kerítés mellett vezet az utunk. Mellette véges-végig levendula. Ötezer tő van a farmon. Azonkívül, hogy feldolgozzák és eladnak belőle, nagyszerű méhcsalogató, tudjuk meg.

„Minden, ami…” Ez a neve a bioszentandrási termékek boltjának. Lekvárok, szörpök, fűszernövények, zöldséglekvárok és kézműves termékek sokaságától roskadoznak a polcok. Itt találkozunk Balla Adriennel, a BioSzentandrás Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával. Megtudjuk tőle, a biofarmon tulajdonképpen egész évben folyik a munka. Január második felében azonban a kertészet vezetőjével megtervezik az egész évet: mi kerül a fólia alá, mi a polikarbonátba, mivel indul a szezon. Az éttermek részéről rendkívül keresettek a hajtatottak, a mikrozöldek, az ehető virágok és az extrabébi kategóriájú zöldségek.

– Hegyi Erika –

Át is adják a tudásukat

– Tavaly ősszel indultunk az ehető virágokkal. Orsi kikutatta, hogy melyik virág mikor bontja a szirmait, hogy minden hónapban legyen kínálatunk. A zöldségek palántáihoz jó minőségű, osztrák vetőmagot vásároltunk. De nemcsak termesztünk, hanem két éve szolgáltatunk is. Csoportok érkeznek hozzánk tapasztalatokat szerezni, de mi is megyünk előadásokat tartani mezőgazdasági középiskolákba például. Nemcsak azért, hogy megfertőzzük a fiatalokat a biotermesztés szépségével, hanem szeretnénk, ha látnák, hogy nem kell külföldre menni, hiszen Magyarországon is van jövő, a gazdálkodás munkahelyeket teremt – fogalmazott Adrienn, hozzátéve: új szolgáltatásuk a tanácsadás. Pécs környékén egy csapat feldolgozóüzemet hoz létre, melynek a teljes körű szakmai tanácsadását vállalták.

