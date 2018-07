A villamosról szedték le a körözött férfit Miskolcon

Internetes oldalunkon, a boon.hu-n jelent meg pénteken, hogy három személyt keres a rendőrség, akik kapcsolatba hozhatóak egy Miskolcon történt övtáska eltűnéssel, illetve az abban lévő tárcában talált bankkártya jogtalan használatával.

A felhívást a Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai is látták, majd nem sokkal később egyikük a Széchenyi utcán felismerni vélte a három férfi közül az egyiket a közterületi kamera képén. Elkezdte követni az illetőt a kamerákon keresztül, aki egy nővel villamosra szállt.

A rendész riasztotta a kollégáit és a rendőrség ügyeletét is, miközben a villamosmegállókban lévő kamerák képén keresztül ellenőrizték, hogy hol száll le a páros. Mivel a Városház téren még nem szálltak le, és időközben ezt az információt a rendőség felé is továbbították, így a riasztott rendőrautó a Dajka Gábor és a Hunyady utak kereszteződése előtt leállította a villamost, és a megadott személyleírás alapján a személyeket leszállították a járműről. Közben erősítés, több rendőrautó is érkezett a helyszínre. A nőt elengedték, a férfi azonban elismerte, hogy ő szerepel a felhívásban, illetve azt is elmondta, hogy egyik társa az édesapja volt, így azon melegében érte is elindultak a rendőrök.

ÉM-HI

