A világra is ablakot nyitnának

Tanítsunk Magyarországért címmel indul a nehezebb körülmények között élő általános iskolás kisdiákok támogatását célzó program négy megye ötven településén. Ezzel kapcsolatban írtak alá szándéknyilatkozatot a kezdeményezésben részt vevők a Miskolci Egyetemen.

Dr. Jakab Nóra oktatásfejlesztési és minőségbiztosítási rektorhelyettes köszöntőjében úgy fogalmazott, a következő tanévben induló programnak köszönhetően intézményük közösségmegtartó és közösségmegerősítő ereje is emelkedhet.

A Tanítsunk Magyarországért szeptemberben első körben Borsod-Abaúj-Zemplén mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Baranya megyékben indul el; célja a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, valamint az, hogy felkészítsék őket a középiskolára és később a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre.

– Az a tapasztalat, hogy ezek a fiatalok az általános iskola végéig szépen haladnak, viszont utána a sok esetben mindennapos utazással és az új közösségbe való beilleszkedéssel járó traumát nehezen tudják feldolgozni egyedül. Ez a felismerés, valamint nemzetközi tapasztalatok hívták életre a programot, melynek lényege, hogy a hetedik és nyolcadik osztályos iskolásokat egyetemista, sőt később akár középiskolás mentorok segítik. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ehhez hasonló programban részt vevő diákok teljesítménye tizenöt-húsz százalékot is javulhat. Ráadásul az egyetemisták a világot is kinyitják fiatalabb társaik előtt azzal, hogy a tanulás mellett akár kikapcsolódási, továbbtanulási, sőt munkalehetőségekkel is megismertetik őket – foglalta össze a program lényegét Dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára hozzátette, a program négy egyetemi központ – Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, Nyíregyházi Egyetem és Pécsi Tudományegyetem – köré szerveződött, és mindenhol hatalmas, a várakozásokat jelentősen meghaladó nagy volt az érdeklődés az új kurzusok iránt.

Sokan jelentkeztek

– A részt vevő hallgatók a tavaszi szemeszterben szabadon választható kurzusokat végeznek majd el, az itt megszerzett tudásanyag elsajátításával kezdhetik el ősszel a fiatalok mentorálását. Az érdeklődés minden intézményben nagy volt, a megnyitott helyek pillanatok alatt beteltek, sőt valamennyi egyetemen jelentősen emelni is kellett a létszámokat. Miskolcon is két és félszeres volt a túljelentkezés – mondta a helyettes államtitkár.

A hallgatók egyébként havi ösztöndíj mellett végzik majd ez a felelős munkát, sőt – amennyiben mentoráltjaik jól teljesítenek – további juttatást is elnyerhetnek.

– Nagy örömmel vettünk részt a Klebelsberg Központ részéről a program tervezésében, pedagógusként és korábbi iskolaigazgatóként is sokat várok tőle, hiszen volt módon részt venni egy ennél kisebb volumenű, de céljait tekintve hasonló program létrehozásában, ami szintén jó eredménnyel fut a mai napig – tette hozzá Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke.

Tajthy Ákos

