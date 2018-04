A világbajnokság jegyében Miskolcon: jönnek, játszanak, mennek

Az április 22-én Budapesten kezdődő divízió 1/A-s vébét megelőző harmadik tesztmérkőzés is jól sikerült a mieink számára. Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese a szlovéniai Bled fürdővárosában hosszabbítás után 3–2-re diadalmaskodott a házigazdák ellen. Csapatunkban a DVTK Jegesmedvék kerettagjai közül Galanisz Nikandrosz, Magosi Bálint és Vas János a második sorban volt jégen, míg az elmúlt szezont az Egyesült Államokban töltő miskolci Gőz Balázs a harmadik védősorban szerepelt. Az szinte biztos, hogy a miskolci jégcsarnokban ma 19 órától a Japán elleni barátságos találkozón ugyancsak bizalmat kapnak.

Izgalmas kérdés

A magyar és a távol-keleti válogatott – amint azt Nagy Ádámtól, a Macik csapatvezetőjétől megtudtuk, egyaránt csak ma délután érkezik meg a borsodi megyeszékhelyre és a mérkőzést követően sem töltik Miskolcon az éjszakát, visszautaznak a fővárosba. A világbajnokság előtti talán legizgalmasabb kérdés az, hogy majd kik kerülnek a szűkített keretbe. Erről így nyilatkozott a szövetségi kapitány:

– Úgy látom, hogy a fiúk alaposan megnehezítik a keretkijelölést. Szerencsére sok jó hokisunk van, és sajnos olyanok is lesznek közöttük, akiket végül kénytelen leszek kihagyni…

Extra motíváció

Magosi Bálintot csütörtökön délelőtt kevéssel ébredése után telefonon értük el.

– Hajnal volt már, mire hazaérkeztünk Bledből. Remek meccset vívtunk, az összecsapás jól szolgálta a felkészülésünket. Extra motíváció dolgozik bennünk és személy szerint bennem is. Hazai világbajnokság, itthoni közönség, magától értetődik, hogy a feljutásért indulunk csatába. Ha hozzuk a legjobb formánkat, és a szerencse is mellénk áll, akkor lehet esélyünk az első és második hely valamelyikére. A szezon hosszú volt, a válogatottak számára véget sem ért, sőt most jön a csúcstorna, s nekünk az a dolgunk, hogy életünk csúcsteljesítményével rukkoljunk ki. A már említett formaidőzítésre, ennek tartására vannak bevált technikák, profik vagyunk, ismerjük a szakmai fogásokat. Ami pedig a keretet illeti: természetesen abban reménykedem, hogy a szövetségi kapitány bízik bennem, számít rám, így ott leszek a Papp László Budapest Sportarénában.

A szervezőktől kapott információk alapján várható, hogy táblás ház lesz a jégcsarnokban. Csütörtökön délután még mintegy száz ülő-, és pár száz állóhelyi belépő várt még gazdára, a pénztár ma 8-kor nyit és amennyiben maradnak jegyek, azok a meccs előtt is megválthatók.

A japán judoedző néző lesz

A Miskolci VSC-hez három héttel ezelőtt japán cselgáncsedző érkezett. A 23 esztendős Yuma Kikuchi lapunktól tudta meg, hogy honfitársai Miskolcon szerepelnek, a hírt pedig így kommentálta:

– Érdekel a jégkorong, és tényleg nagyon köszönöm az információt, ott leszek a meccsen.

– Kolodzey Tamás –

A budapesti világbajnokság programja

Divízió 1/A világbajnokság, Papp László Budapest Sportaréna

A program:

Április 22, 12.30: Nagy-Britannia – Szlovénia. 16.00: Magyarország – Kazahsztán . 19.30: Lengyelország – Olaszország.

12.30: Nagy-Britannia – Szlovénia. . 19.30: Lengyelország – Olaszország. Április 23, 16.00: Szlovánia – Lengyelország. 19.30: Olaszország – Magyarország .

16.00: Szlovánia – Lengyelország. . Április 24, 16.00: Kazahsztán – Nagy-Britannia

Április 25, 12.30: Olaszország – Kazahsztán. 16.00: Nagy-Britannia – Lengyelország. 19.30: Szlovénia – Magyarország .

12.30: Olaszország – Kazahsztán. 16.00: Nagy-Britannia – Lengyelország. . Április 26, 19.30: Lengyelország – Magyarország

Április 27, 16.00: Kazahsztán – Szlovénia. 19.30: Olaszország – Nagy-Britannia

Április 28, 12.30: Kazahsztán – Lengyelország. 16.30: Szlovénia – Olaszország. 19.30: Magyarország – Nagy-Britannia.

Az első két helyezett bekerül a 2019. május 3-19. közötti, Pozsonyban és Kassán sorra kerülő világbajnokság 16-os mezőnyébe.

