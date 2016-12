A világbajnoki sikert Mol ligás meccsel (is) ünnepelték a fiúk

A magyar U20-as jégkorong-válogatott megnyerte a korosztályos divízió I/B világbajnokságot Budapesten, így feljutott az A csoportba. A magyar csapat az előző szezont még a divízió II/A-ban kezdte, vagyis két világbajnokságot nyert egymás után, és a korosztály legjobb 16 csapata közé került a világon, ugyanis az élvonalban tíz, a divízió I/A-csoportban pedig hat válogatott szerepel. A sikernek részese volt a DVTK Jegesmedvék két korongozója, Sági Martin és Kiss Bence is.

Kikaparták a gesztenyét

– Nekem ez volt a harmadik korosztályos világbajnokságom – kezdte Sági Martin, a Macik csatára. – Egyszer az U18-as mezőny tagjaként jutottam szerephez, kétszer pedig az U20-asok között játszottam, negyedik dobásom pedig már nem lesz, ugyanis kiöregszem ebből a csoportból, ez az élet rendje. Ha úgy tetszik, akkor most kikapartam, kikapartuk a gesztenyét az utánunk következő „gyerekeknek”.

Tudomásom szerint még nem jelölték ki a jövő esztendei I/A-s helyszínt, de bárhol is játszanak majd a mieink, az biztos, hogy én figyelemmel követem majd a produkciójukat.

Sági Martin válogatottunk valamennyi budapesti fellépésén jégre lépett: öt mérkőzésén hatszor talált a kapuba, és ezzel – egy lengyel sportolóval társbérletben – gólkirály lett, ezért a dobásáért viszont nem kapott jutalmat. Ennek okáról így beszélt:

– A jégkorongban az úgynevezett kanadai táblázat a mérvadó, ezen a gólokat és az asszisztokat összesítik. Mivel a hat gólom mellett csak egy előkészítésem volt, így hét egységgel végül a hatodik helyen kötöttem ki. Kritikusaimnak viccesen megjegyeztem, hogy van, aki a góllövéshez ért, más meg a segédkezésben mozog otthonosan.

A Jegesmedvék tehetséges fiatalja – aki az első évét tölti a piros-fehéreknél – a válogatott szakvezetőinek gratulációja után klubtársaitól is besöpörte azt, ami joggal kijárt neki.

– Mindenki nagyon kedvesen fogadott újra Miskolcon – folytatta Sági Martin. – Jó volt hallani azokat a szavakat, mely szerint örülnek, hogy visszatértem, ugyanis a hírek szerint hiányoztam… A társaim minden részletre kíváncsiak voltak, így a fővárosi tornáról élménybeszámolót tartottam a fiúknak az öltözőnkben, majd a kérdéseikre válaszoltam.

A miskolciak ifjú klasszisa számára mozgalmasan alakulnak az elkövetkezendő napok. Csupán december 24-én és 25-én pihenhet – ekkor szerettei között tölti az ünnepeket –, majd karácsony másodnapján már a jégre szólítja a kötelessége, ugyanis 27-én hazai környezetben Mol ligás meccsen kell bizonyítania, végül a hagyományos Winter Classicon, december 29-én, a MAC Budapest gárdája ellen akarja bizonyítani rátermettségét.

Rögtön ligameccs jött

A kapus Kiss Bence a válogatott negyedik találkozóján a lengyelek ellen 11:38-nál lépett jégre, ekkor, az ellenfél 0-4-es vezetésénél váltotta sorstársát, Kovács Dávidot. Aztán az ötödik meccset, a szlovének ellen már végigvédte, a 106:32 perc alatt összesen 56 lövés ment a kapujára, melyekből 52-t megfogott, vagyis 92,86 százalékos hatékonysággal zárta a sorozatot.

– Szombaton este jöttem haza, és vasárnap már Mol ligás mérkőzést játszottam, kezdőként – sorolta lapunknak a hálóőr, akinél arra is rákérdeztünk, hogy miért nem kapott egy-két nap pihenőt. – Már a világbajnokság előtt, elején közölte velem a szakvezetés, hogy alakuljon bárhogyan is a vébé, a padra várhatóan mindenképpen le kell majd ülnöm a Ferencváros ellen, ugyanis a harmadik számú kapusunk légiós, de a stáb hat külföldi mezőnyjátékosnak szeretne lehetőséget adni ezen a ligatalálkozón. A dolog pénteken lett végleges, aznap azért tudtam pihenni valamennyit, mert szünnap volt a világbajnokságon. Fejben természetesen kissé fáradt voltam, de az embernek a sikert könnyebb megemésztenie, mint az esetleges kudarcot. Igyekeztem maximálisan koncentrálni, minél jobb teljesítményt nyújtani, győztünk 6-1-re, csupán egy gólt kaptam, de ez nagyban köszönhető annak a védőmunkának, amit előttem végeztek a többiek.

Kiss Bence tehát második számú kapusként kezdte a vb-t, de aztán…

– Nem volt kimondva a keretben, hogy ki hányadik számú, egyszerűen az edző kijelöl egy kapust és ő kezd – tette hozzá a miskolciak kiválósága. – A másik, jelen esetben én, pedig vár, hogy ha történik valami, akkor be tudjon lépni a meccsbe, a sorozatba, hogy bizonyíthassa a rátermettségét. A pillanat a lengyelek elleni 0-4-nél érkezett el, én igazából azt se bántam volna, ha nem játszom a vébén, csak nyerjük meg… Egyébként kapustársammal, Kovács Dáviddal jó a viszonyom, korábban is találkoztunk már, de igazából a vébé előtti válogatott tornán ismertük meg jobban egymást.

Utánpótlásban véget ért

Kiss Bence céljairól is ejtett szót:

– Az első az, hogy lépésről lépésre haladjak előre, feljebb és feljebb jussak azon a bizonyos létrán – fogalmazott Kiss Bence. – Boldog vagyok a jelenlegi helyzettel, hogy ott állunk a Jegesmedvékkel, ahol, de persze örülnék annak, ha egyszer megadatna nekem is az, ami mondjuk Kovács Dávidnak – aki a svájci Langnau-ban játszik –, hogy kikerülök külföldre. A válogatott szereplésem korosztályos szinten véget ért: tavaly Litvániában feljutottunk ebbe a csoportba, most pedig ezt is megnyertük, úgyhogy szépen fogok erre is és arra is visszagondolni. Mostantól az lehet a cél, hogy a felnőttek között is megpróbáljam kiverekedni a helyem, ami nem lesz könnyű, hiszen sok jó kapus van Magyarországon.

Kolodzey Tamás, Molnár István

A vb végeredménye

1. Magyarország 5 4 – – 1 21-12 12

2. Lengyelország 5 3 1 – 1 21-16 11

3. Szlovénia 5 2 1 – 2 21-13 8

4. Olaszország 5 2 – 1 2 12-19 7

5. Ukrajna 5 1 1 – 3 9-13 5

6. Nagy-Britannia 5 – – 2 3 8-19 2

VISSZA A KEZDŐOLDALRA