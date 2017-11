A Videoton nagyon könnyedén elintézte a mezőkövesdieket

Az NB I-es bajnokság 15. fordulója Felcsútra szólította a Videoton FC és a Mezőkövesd Zsóry FC gárdáját. Kisebb csoda lett volna, ha a hónapok óta mély gödörben lévő, már tizenhárom meccse nyeretlen sereghajtó „valamit” felmutat – ez a csoda azonban elmaradt.

Tujvel elnézte

Novák és Cseri révén meglepetésre két matyóvárosi támadás is „gólszagot” hordozott magában, aztán a mondás szerint a szegény embert az ág is húzta: a 7. percben az a magas termetű Tujvel betlizett, aki hetek óta a sárga-kékek egyik legjobbja volt, most azonban olyan gólt kapott, amelyre még sokáig emlékezni fog. Ez a potyatalálat alapvetően már ekkor eldöntötte a 3 pont sorsát, hiszen elvette a vendégek kedvét, és lehetett látni rajtuk, hogy ismét beletörődnek a sorsukba. Karakó játékvezető is beütött egy „szöget” a kövesdiek koporsójába, hiszen először gondolkodóba esett, fújt is, majd mégis középre mutatott és bő negyedóra után aligha van csapat Magyarországon, amelyik a Videoton vendégeként 0-2-ről talpra áll. A 30. percben Scepovic maga sem tudja, hogy közelről, senkitől sem zavartatva miként lőhetett az égbe, nem sokkal később viszont már nem úszta meg a harmadikat a borsodi alakulat. Kiütközött, hogy a gyors hazai csatárok pillanatok alatt megoldhatatlan feladat elé állítják a nehézkes vendégvédőket, akik súlyos helyezkedési hibákat is vétettek. Persze a túloldalon is akadtak helyzetecskék, Novák és Hudák fejese sem volt rossz, de mint tudjuk, a gólszerzés sem erőssége a csapatnak. A szünetben Kuttor Attila igyekezett játékba avatkozni annak érdekében, hogy a találkozó ne végződjön kiütéssel, ugyanis kettős cserét határozott el (később az általa beküldött Baracskait sérülése miatt kellett Strestikkel felváltania).

A szünet után

Úgy tűnt, hogy nem erőltette a góllövést a székesfehérvári együttes, amely visszafogta magát, a kövesdiek pedig küzdöttek ugyan, de látták, hogy csekélyke esélyük sincs a más kategóriát jelentő Videoton ellen. A kulturáltan adogató hazaiak szépen hozták ki a labdát a 16-osukról, a széleken is „operáltak”, a levegőben lógott az újabb találatuk, amely megszületett. A 4-0-t is védelmi hiba előzte meg, de ennek már nem volt jelentősége. Kosztáék ritkán jutottak el a listavezető kapujáig, a 16-oson belülre szintén elvétve jutottak. A hajrában még vezetett néhány meggyőződés nélküli akciót a hazai gárda, amely nagyon könnyen diadalmaskodott. A játék minden elemében felülmúlta hit nélküli ellenfelét, persze nem történt más, mint az, hogy gólokban is kifejezésre jutottak az egyéni képességbeli különbségek. Tizenhárom, nyeretlenül megvívott csata után aligha tévedünk, ha leírjuk: a Mezőkövesd jelenlegi állománya kevésnek tűnik a bennmaradás kiharcolásához, így a télen a minimális cél megvalósítása érdekében vérátömlesztésre lesz szükség. A nagy kérdés persze az, hogy a piacon sikerül-e majd minőségi „cseréket” vásárolni.

– Kolodzey Tamás –

Jegyzőkönyv

Videoton FC – Mezőkövesd Zsóry FC

4-0 (3-0)

Felcsút, 1233 néző. V.: Karakó (Varga G., Szalai B.).

Videoton FC: Kovácsik (5) – Fiola (5), Vinícius (6), Juhász R. (6), Stopira (5) – Nego (6), Varga J. (5), Pátkai (6) – Lazovic (7), Scepovic (6), Henty (6). Vezetőedző: Marko Nikolic.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel (4) – Lázár (4), Hudák (4), Szalai A. (4), Vadnai (4) – Iszlai (4) – Koszta (5), Mlinar (5), Keita (5), Cseri (6) – Novák (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Mlinar helyett Tóth B. (5) a 46., Cseri helyett Baracskai (5) a 46., Henty helyett Géresi (5) a 62., Juhász R. helyett Tóth B. (-) a 71., Baracskai helyett Strestik (-) a 73., Lazovic helyett Szabó B. (-) a 77. percben.

Sárga lap: Szalai A. a 13., Cseri a 25., Scepovic a 45+2., Vinícius a 61. percben.

Gólszerző: Lazovic (1-0) a 7., Henty (2-0) a 16., Scepovic (3-0) a 36., Lazovic (4-0) a 66. percben.

Marko Nikolic: – Gratulálok a csapatnak a teljesítményéhez. A héten azt éreztem, hogy kezdtek leírni minket, de a csapat erre most rácáfolt. Nagyon keményen dolgozunk tovább, hogy elérjük a célunkat, amely a bajnoki cím. A Mezőkövesdnek 2-0-ig voltak helyzetei, jól is játszott addig, veszélyes volt, de a két gyors találatunk eldöntötte a meccset, utána pedig már ellenfelünk fölé nőttünk.

Kuttor Attila: – Nem arra készültünk, hogy ilyen arányú vereséget fogunk szenvedni. Amit mezőnyben akartunk játszani, az ült, de a hazaiak olyan minőséget képviseltek, hogy ha helyzetbe kerültek, azt kihasználták, sajnos ez nálunk nincs meg. Próbáltunk egyfajta alapjátékot kialakítani, amit át kell vinni eredményességbe, ezen kell dolgoznunk a bajnoki szünetben. Voltak lehetőségeink, de nem mi szereztünk vezetést. A második Videoton-gól előtt sípolt a játékvezető, védőink megálltak, ez így véleményem szerint nem volt szabályos találat.

A gólok története

7. perc: Lazovic a 16-os közeléből, jobbról végzett el szabadrúgást. Valószínűleg az ötösre akart ívelni, de a labda lecsúszott a lábáról, ez megzavarta Tujvelt, aki megtorpant és csak nézte, hogy a játékszer a feje fölött, a jobb felső sarokba csavarodik, 1-0.

16. perc: Lazovic szöktette a félméteres lesen álló Hentyt, aki néhány lépés után, jobbról jobbal, 11 méterről laposan a jobb alsó sarokba lőtt, 2-0.

36. perc: Lazovic jobbról lőtt a kapu elé, Scepovic jókor érkezett, és a füvön csúszva pár lépésről jobbal a kapu jobb oldalába helyezte a labdát, 3-0.

66. perc: Géresi, majd Scepovic volt a labda útja, majd a fedezetlenül maradt Lazovic szemből, 6 méterről nagy erővel bombázott a bal felső sarokba, 4-0.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

A tabella:

1. Videoton FC 15 9 5 1 33-16 32 pont

2. Ferencvárosi TC 15 9 5 1 30-14 32

3. Debreceni VSC 15 7 4 4 24-14 25

4. Budapest Honvéd 15 7 4 4 28-25 25

5. Diósgyőri VTK 15 6 3 6 28-25 21

6. Paksi FC 15 5 6 4 24-24 21

7. Vasas FC 15 6 2 7 19-24 20

8. Újpest FC 15 4 7 4 19-19 19

9. Puskás Akadémia 15 4 4 7 20-25 16

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 15 3 4 8 18-23 13

11. Swietelsky Haladás 15 3 2 10 12-29 11

12. Mezőkövesd Zsóry FC 15 2 4 9 15-32 10

A 16. forduló programja:

november 18., szombat:

Újpest FC-Budapest Honvéd 15.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 15.30

Paksi FC-Ferencvárosi TC 15.30

Balmazújváros Kamilla Gyógyfürdő-Szombathelyi Swietelsky Haladás 15.30

Puskás Akadémia FC-Diósgyőri VTK 15.30

Debreceni VSC-Videoton FC 19.30

