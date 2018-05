A Videoton hat hét múlva tétmeccset játszik

Azzal, hogy vasárnap este bajnoki címet szerzett a Videoton FC NB I-es labdarúgócsapata, teljes lett a Bajnokok Ligája 2018/19-es mezőnye, a sorozatban részt vevő mind a 79 együttes kiléte ismertté vált. A hamarosan kezdődő sorozatban, amelynek keretében már a jövő hónap végén meccseket játszanak, az újdonsült magyar bajnoknak először a július 10/11. napon kell pályára lépnie, a selejtező 1. fordulójában. De nem ez lesz az első kör a 2018/19-es évadban, ugyanis négy csapat egy minitorna keretében előselejtezőt játszik, és a gibraltári, az andorrai, a San Marinó-i és a koszovói bajnok közül egy jut tovább. Az a csapat, amelyik a Bajnokok Ligája első játéknapja, június 26-a után a másodikon, június 29-én is nyer (egy helyszínen, Gibraltáron játsszák ezeket a mérkőzéseket, és utóbbi napon az első meccsek győztesei lépnek pályára).

Kuparendszerben

A BL 1. fordulójától kezdve kuparendszerű párharcokban küzdenek a csapatok, itt kapcsolódik be a Videoton és a július 10/11. első meccse után egy héttel később is pályára kell lépnie a vissza­vágón (érdekesség: hogy a magyar élvonalbeli bajnokság csak ezt követően, július 21-én kezdődik). Ebben a körben 32 csapat játszik a bajnoki ágon (amelyben az egyes nemzetek bajnokságainak első helyezettjei indulnak). Van még nem bajnoki ág is, itt a csatározások csak a BL 2. selejtezőkörében kezdődnek, 2 párharccal, ezek győzteseihez a következő körben 6 újabb együttes csatlakozik, akik közül kettőt juthat be a szeptemberben kezdődő csoportküzdelmekbe.

A nem bajnoki ágon bővebb a mezőny, itt a 2. selejtezőkörben 4, a 3.-ban pedig 2 új csapat csatlakozik, ami azt jelenti, hogy az előselejtező torna után előbb 16, majd 10, aztán 6, végül 4 párharcot rendeznek a fordulókban. Ugyanis a 32-es főtáblán 26 csapatnak már most biztos helye van, és a nem bajnoki ágon 10 csapat száll harcba a kiadó 2 kvótáért, a bajnoki ágon pedig 43 csapat küzd a 4 kiadó helyért.

A sorsolásról

A Bajnokok Ligája előselejtező sorsolását június 12-én tartják, az első és a második selejtezőkör párharcait pedig június 19-én „rakják össze”. A sorsolás előtt a csapatokat az előző öt évben a nemzetközi kupaporondon elért eredményeik alapján rangsorolják, e szerint a Videoton kiemeltnek számít, és ebből fakadóan az már tudható, hogy az ellenfele a macedón, a szlovén, a luxemburgi, a szlovák, a máltai, a feröeri, az északír, az örmény, a montenegrói, a litván, az ír, a lett, az izlandi, az észt vagy a grúz bajnok közül kerülhet ki.

Változik

A Bajnokok Ligája lebonyolítása annyiban változik ebben az évadban, hogy az itt induló, és párharcot vesztő csapatok egyike számára sem ér véget a kupaidény, ugyanis a második számú európai kupasorozatban, az Európa Ligában mindenkire vár még minimum két meccs (a BL 4. selejtezőkörének vesztesei, valamint a nem bajnoki ág 3. selejtezőkörének vesztesei, összesen 10 csapat, egyből a csoportkörbe jut).

ÉM-BCS

Bajnokok Ligája információk

Előselejtező (játéknap: június 26. és 29.)

Bajnoki ág, 1 továbbjutó helyért, a résztvevők (4 csapat): Lincoln Red Imps (gibraltári), FC Santa Coloma (andorrai), La Fiorita (San Marinó-i), Drita (koszovói).

1. selejtező (játéknapok: július 10/11. és 17/18.)

Bajnoki ág résztvevők, a 16 továbbjutó helyért (32 csapat): az előselejtező győztese, Ludogorec Razgrad (bolgár), Celtic (skót), APOEL (ciprusi), Legia Warszawa (lengyel), Asztana (kazah), Qarabag (azeri), Sheriff (moldovai), Malmö FF (svéd), Crvena zvezda (szerb), Hapoel Beer-Seva (izraeli), Rosenborg (norvég), HJK (finn), The New Saints (walesi), Videoton (magyar), Kukësi (albán), Zrinjski Mostar (bosnyák), Skendija (macedón), Olimpija Ljubljana (szlovén), F91 Dudelange (luxemburgi), Spartak Trnava (szlovák), Valletta FC (máltai), Víkingur Göta (feröeri), Crusaders FC (északír), Alaskert (örmény), Szutjeszka Niksics (montenegrói), Suduva Marijampole (litván), Cork City (ír), Spartaks Jurmala (lett), Valur Reykjavík (izlandi), Flora Tallinn (észt), Torpedo Kutaiszi (grúz).

2. selejtezőkör (játéknapok: július 24/25. és július 31/augusztus 1.)

Bajnoki ág résztvevők, 10 továbbjutó helyért (20 csapat): az 1. selejtezőkör 16 győztes csapata, CFR (román), Midtjylland (dán), Dinamo Zagreb (horvát), BATE (fehérorosz).

Nem bajnoki ág, 2 továbbjutó helyért (4 csapat): Basel (svájci), Ajax (holland), PAOK (görög), Sturm Graz (osztrák).

3. selejtezőkör (játéknapok: augusztus 7/8. és 14.)

Bajnoki ág résztvevők, 8 helyért (12 csapat): a 2. selejtezőkör 10 győztes csapata, Red Bull Salzburg (osztrák), AEK Athén (görög).

Nem bajnoki ág résztvevők, 4 helyért (8 csapat): a 2. selejtezőkör 2 győztes csapata, Benfica (portugál), Dinamo Kijev (ukrán), Fenerbahce (török), Szpartak Moszkva (orosz), Standard Liege (belga), Slavia Praha (cseh).

4. selejtezőkör, a főtáblára jutásért (játéknapok: augusztus 21/22. és 28/29.)

Bajnoki ág résztvevők, 4 helyért (8 csapat): a 3. selejtezőkör 6 győztes csapata, PSV (holland), Young Boys (svájci).

Nem bajnoki ág résztvevők, 3 helyért (4 csapat): a 3. selejtezőkör 4 győztes csapata.

Főtábla, csoportkör (játéknapok: szeptember 18/19., október 2/3., október 23/24., november 6/7., november 27/28., december 11/12.)

Résztvevők (32 csapat): a selejtező bajnoki ágának 4 csapata, a selejtező nem bajnoki ágának 2 csapata, Barcelona (spanyol), Atlético Madrid (spanyol), Real Madrid (spanyol), Valencia (spanyol), Bayern München (német), Schalke (német), Hoffenheim (német), Borussia Dortmund (német), Manchester City (angol), Manchester United (angol), Tottenham Hotspur (angol), Liverpool (angol), Juventus (olasz), Napoli (olasz), Roma (olasz), Internazionale (olasz), Paris Saint-Germain (francia), Monaco (francia), Lyon (francia), Lokomotiv Moszkva (orosz), CSZKA Moszkva (orosz), Porto (portugál), Sahtar Doneck (ukrán), FC Bruges (belga), Galatasaray (török), Viktoria Plzen (cseh).

