A vesztesek csatája a bronzéremért szombaton

Ahogy az lenni szokott, két csalódott csapat mérkőzik meg a világbajnokság bronzmérkőzésén. Anglia és Belgium álma is a döntő, sőt valószínűleg a végső siker volt, azonban az utolsó előtti rostán mindkét gárda fennakadt. Az angolok emlékezetes meccsen, 1–0-s előnyről, végül a hosszabbításban bukták el a horvátok elleni elődöntőt, míg a belgák 1–0-ra maradtak alul a franciákkal szemben az előző körben.

Nem ismeretlen egymás számára a két együttes, hiszen azonos csoportban küzdöttek. A G jelű négyesben végül a Vörös ördögök végeztek az élen hibátlan teljesítménnyel, a Háromoroszlánosok a másodikok lettek. Anglia két győzelme mellett egyszer alulmaradt, méghozzá éppen a belgák ellen, Januzaj gólja döntött, 1–0-ra nyertek Roberto Martínez tanítványai.

„Még most is azt látom a fiúkon, hogy mentálisan erősek, és meg akarják szerezni a harmadik helyet. Még azok a játékosok is lelkesek, akik sok időt töltöttek a pályán. Mindenki elszánt és meg akarja mutatni magát még egyszer” – olvasható a The Sun online kiadásában a belgák spanyol szakemberének nyilatkozata.

Trippier is edzett

Gareth Southgate is úgy fogalmazott, hogy Anglia is készen áll az utolsó ütközetre, csalódottság ide vagy oda, még vár rájuk egy összecsapás, melyet ugyanolyan komolyan vesznek, mint eddig az összeset.

Péntek reggel edzésre jelentkezett Kieran Trippier, az angol labdarúgó-válogatott középpályása, aki még a szerdai elődöntőben sérült meg. Mellette Jordan Henderson és Kyle Walker ugyancsak megsérült, de ők is ott voltak a pénteki tréningen, így mutatkozik esély arra, hogy pályára lépjenek Belgium ellen.

A felek szombaton 16 órától Szentpéterváron feszülnek egymásnak, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti.

