A versenyen már elmúlik az izgalom

Október 25. és 29. között a spanyolországi Santa Cruz de Tenerifén rendezik meg az idei kadet, junior és U21-es karate világbajnokságot, amelyen a miskolci Jusitia Fuji-Yama SE két versenyzője, Tóth Vanda és Szilágyi Gergő is elindul. Mindketten annak köszönhetik a részvételt, hogy a május végén lebonyolított WKF magyar bajnokságon, katában (formagyakorlat) egészen a döntőig eljutottak és ott nyertek: Vanda a kadet lányok fináléjában az MTK-s Kiss Zsófiát verte, míg Gergő a junior fiúk döntőjében Szekér Bálintnál (Balaton Budo) bizonyult jobbnak.

Mindent megtettem azért, hogy kvalifikációt szerezzek.” Szilágyi Gergő

Csak a szokásos

– Természetesen örültem annak, amikor legyőztem az országos bajnokságon Bálintot, tulajdonképpen ez volt a cél, hogy kijussak a vébére – mondta Szilágyi Gergő, aki 2015-ben már járt hasonló eseményen Jakartában, csak még kadetként. – Az ob-n sok jó ellenfél volt, de mindent megtettem annak érdekében, hogy megszerezzem a kvalifikációt. Az, hogy voltam már egy világbajnokságon, számít egy kicsit, nincs bennem akkora feszültség, csak a szokásos izgalom, ami elmúlik, amikor az ember elkezdi a melegítést, amikor már csak arra koncentrál, hogy mit fog csinálni. Egy ilyen nagy, rangos versenyre több formagyakorlattal kell készülni, minimum hattal-héttel, mert továbbjutás esetén minden fordulóban mást kell bemutatni.

A 17 esztendős karatés – aki 2005 óta űzi a sportágat – hozzátette: szerinte jól mennek neki a katák, bízik benne, hogy ezeket minél jobban be tudja mutatni. Reméli, tud menni két-három kört a mezőnyben, azzal már elégedett lenne.

Nem lazított

Tóth Vanda közel két és fél évvel fiatalabb Gergőnél, ő 2011-ben ismerkedett meg a karatéval.

– Mindenképpen ki akartam jutni a világbajnokságra, ennek szellemében mentem az országos bajnokságra – nyilatkozta határozottan Tóth Vanda. – Utána kaptunk egy kis pihenőt, majd voltunk alapozó edzőtáborban, amit nemzetközi és itthoni versenyek követtek. A májusi történések után egyáltalán nem úgy álltam a dolgokhoz, hogy lehet lazítani, mert az utazás biztos, sőt, igyekeztem még keményebben dolgozni, hiszen azért mégiscsak egy világbajnokságra megyek, ahol a lehető legjobbat kell kihozni magamból… Nekem ez lesz az első vébém, vagyis új lesz a szituáció, a helyzet, de bízom abban, hogy minden jól alakul, velem tart Tenerifére kedvenc plüsfigurám, Darth Vader is, remélem, szerencsét hoz… A tervem hasonló, mint Gergőnek: egy nagy létszámú és erős mezőnyben két-három kör megtétele már jó lenne, ezt a klubnál is így gondolják, de nyilván sok múlik a sorsoláson is.

A tények

A magyar küldöttség hétfőn utazik el a vb színhelyére, a mieink – edzőkkel együtt – mintegy ötvenen vesznek részt az eseményen. Szilágyi Gergő és Tóth Vanda (akiket elkísér két tréner, Kis Virág, illetve Schuszter Judit) egyaránt szerdán, október 25-én mutatja meg tudását.

