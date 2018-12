A versek a legjobb barátai

Méltán büszke rá az iskolája és a szülei is, hiszen egyik versenyről a másikra jár, és mindenütt kivívja a zsűri, valamint a közönség elismerését.

A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskolába látogattunk el a napokban, ahol kiderült, a nyolcadik osztályos Glonczi Péter tehetségére nemcsak a megyében figyeltek fel, hanem legutóbb a Klebelsberg Központ elnöke, Hajnal Gabriella is hallotta szavalni, és meghívta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által szervezett karácsonyi ünnepségre, amit az elmúlt hétvégén rendeztek a Művészetek Palotájában. Itt Péter Ady Endre: Karácsony című versét mondta el, de olyan szépen, hogy utána a közönség percekig tapsolt. Ezt az iskola igazgatója, Nyitrainé Janoczkó Mária mesélte lapunknak, akitől azt is megtudtuk, hogy Péter a Szerencsi Tankerületi Központtól is elismerést kapott kiváló versenyeredményeiért a közelmúltban.

Hatalmas siker ez is, hiszen a tankerület 49 iskolájából csak 6 diák részesült kitüntetésben. Tulajdonképpen ezen a rendezvényen hallotta szavalni Hajnal Gabriella a tehetséges, forrói diákot. (Abaújból Buzsik Bianka kapott még meghívást, aki a baktakéki iskolába jár, és gyönyörűen énekel).

Péter természetesen ott volt a Hernád-völgyi tehetségkutató Fesztiválon is októberben, ahol vers kategóriában az első helyezést szerezte meg, és az Abaúji Szavalóversenynek is állandó indulója, amelyen a határon túli diákok is részt vesznek. További siker, hogy az Irodalmi Rádió felkérte miskolci költők verseinek felolvasására. Nem szokatlanok számára a versenyek, hiszen még csak kisiskolás volt, amikor tanítója, Bodnárné Léport Judit felfedezte tehetségét. Már akkor is sok versenyen ért el kiváló eredményt. Felsőben pedig osztályfőnöke és magyartanára, Juhász Erika foglalkozik vele.

– Péter az én büszkeségem, de nemcsak az enyém, hanem az egész iskoláé. Az osztálytársai is örülnek, ha valahol jó eredményt ér el, kíváncsian kérdezik tőle, „most hol fogsz fellépni” – meséli Erika.

Péter elárulja, kedvenc költői Petőfi Sándor és Ady Endre. Mint fogalmaz, számára a versek sokat jelentenek, mert ezzel tudja magát kifejezni. Amikor versenyre készül, osztályfőnöke több verset ajánl neki, melyek közül közösen választanak. Az értelmezésben és hangsúlyozásban is Juhász Erika segít neki. Otthon pedig a szülei és a testvére kérdezik ki tőle a verseket. Péter elárulja: szeretne a jövőben is a versek közelében maradni, és nagy álma, hogy színművész legyen. Ezért gondolt arra, hogy a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium drámatagozatára jelentkezik, de ezen még gondolkodik.

