A Vegyész RC háromban hozná a mostanit is

Pénteken és szombaton a Közép-Európa Ligában játszott két mérkőzést a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabdacsapata, és megnyerte mind a két nyitrai összecsapását: előbb a horvát Mladost Ribola Kastela, aztán pedig a házigazda VKP Bystrina SPU Nitra ellen.

– Nagyon régen játszott már a csapat ilyen hőfokon, az elmúlt években erre nem igazán volt példa – mondta Daniel Oravec, a barcikaiak vezetőedzője. – Az, hogy a horvát és a szlovák bajnokot is legyőztük, jól mutatja, hogy van potenciál az együttesben. Az új feladó, Carlos Páez remekül szállt be, de még maradt benne, az ütőkben, ha összeszoknak, még eredményesebbek lehetnek. Nem játszottunk világszínvonalú mérkőzést, mi is sokat hibáztunk, több labdát is beüthettünk volna, de végig küzdöttünk, hajtottunk, nem adtuk fel egy percre sem. Ugyanúgy dolgozunk tovább, mint eddig, de mindenképpen fontos volt ez a két győzelem, főleg az önbizalomnak tett jót. Mindenki a helyén kezeli a sikereket, dolgozunk tovább, hiszen a MAFC ellen játszunk most egy kis teremben, ahol könnyen meg lehet botlani, ha kihagy a koncentráció. A felugrásos szerváinkra ezúttal nem számíthatunk a miniteremben, de földről is vannak jó nyitóink, valamint Nyitrán mezőnyben is hoztunk extrákat.

Páez dicsérete

Toronyai Miklóst, a VRCK feladóját előbb arról kérdeztük, hogy milyen játékost ismert meg poszttársa, a venezuelai Carlos Páez személyében.

– Nem ismertem előtte, de már az első edzésen nagyon jó benyomást tett mindenkire – kezdte a borsodiak egyik rangidős röplabdása. – Úgy érzem, pár nap alatt remek kapcsolatot alakított ki velünk, igazi csapatember, csinálja a dolgát, mind a tréningeken, mind a meccsen. Ő lett a kezdőfeladó, én az úgymond kisegítő, ez természetes, hiszen ő a dinamikus fiatal, én meg akkor megyek be, ha az edzőnk úgy gondolja, hogy szükség van rám. Van még egy feladónk, „Zaki”, Palánkai-Omoshebi, neki még kell egy kis idő, munka, de jól halad, idővel kiváló előkészítő lehet belőle.

Azt is felvetettük a játékmesternek, hogy az idei csapat nagyon erősnek tűnik, ezt bizonyítják az eddig elért eredmények.

– Ha megnézzük a keretet, a névsort, megállapítható, hogy az utóbbi 10–11 év legerősebb Vegyésze jött össze – mondta Toronyai Miklós. – Nagyon stabilak vagyunk, egységesek, hosszú a kispadunk, ha módosítani kell, pihentetni valakit, akkor aki bejön, az is hozzá tudja tenni a magáét, hasonló minőségben. Persze, örülünk a sikereknek, büszkék vagyunk például a Nyitra legyőzésére a Közép-európai Ligában, mert egy nagyon komoly gárdát vertük meg az alább sorolt erényeknek köszönhetően. Amit meg kell említeni, az az edzésmunka, ami kívülről nem annyira látszik, de keményen odatesszük magunkat. A MAFC ellen is 3 pontot akarunk szerezni, a terv az, hogy három szettben.

