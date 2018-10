A végsőkig is elmennek a mezőkövesdi kézisek

A fürdővárosiak 18 órától a Ferencvárosi TC otthonában lépnek pályára. A vendégeket már nem nyomja a nyeretlenség terhe, ugyanis a múlt heti fordulóban hazai környezetben diadalmaskodtak a DVTK Eger csapata ellen. A zöld-fehérek és a piros-fehérek „hasonszőrűek”, már ami a táblázaton most elfoglalt helyeiket illeti.

A hajráig

– A hevesiekkel szemben aratott győzelmünk erőt ad a srácoknak – kezdte Buday Dániel, az MKC vezetőedzője. – Azt szoktam mondani, hogy ha felszabadulnak a pozitív energiák, akkor a csapat görcsössége is megszűnhet, az eredménykényszer ugyanis nagy úr. A szezon megkezdése előtt a vezetőknek és a fiúknak is sokszor leszögeztem, hogy lesznek olyan mérkőzéseink, amelyen nem mi leszünk az esélyesek, de ez sem engem, sem a játékosokat nem zavarja. Valamennyi találkozónkra tisztességgel felkészülünk, ennek jegyében igyekeztünk a létező legjobban feltérképezni a Ferencvárost is. Azt a Fradit, amely jelentősen megerősödött, a nyáron válogatottakat igazolt, mi viszont nagy tenni akarással megyünk majd ki a pályára, csapatként akarunk funkcionálni és nyílt, továbbá jó mérkőzésben gondolkozunk. A végsőkig, azaz a hajráig fogunk küzdeni, ez annyit tesz, hogy az utolsó perceket háromesélyesként kívánjuk megnyitni a fővárosban. A sokkal nagyobb teher a hazai alakulaton van, ilyen esetben pedig sokszor borul a papírforma.

A kiszemeltekről

A szakvezető a DVTK–Eger összecsapást követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy meg kell oldani a kapuskérdésüket, mert Tóth Koppány sérülése után Pásztor István egyedül maradt, helyettesítését pillanatnyilag csak ifiportással tudják megoldani.

– A lépéseket megtettük, kiszemeltünk is van, de nem egyszerű év közben bárkit is mozdítani – közölte Buday Dániel. – Elkiabálni nem akarom, a történet egyébként sem tiszta még. Arról is többször beszéltünk már, hogy a szűkös keretünk szintén feszít minket. Folyamatosan nézegetjük a számításba vehető jelöltjeinket. Azokat, akik tudnának rajtunk segíteni, de még nem találtunk ilyen embert vagy embereket. A jó játékosoknak természetesen van csapatuk, mi pedig csak az elképzelésünkbe beleillő és jó emberi tulajdonságokkal rendelkező kézilabdázókra vadászunk. A lehetőségeink persze végesek, ezért nyilvánvaló, hogy a vételár­­­ is számít majd.

A bajnokság állása

1. Szeged 7 7 – – 256–179 14

2. Tatabánya 6 4 1 1 158–143 9

3. Veszprém 4 4 – – 143–90 8

4. Csurgó 5 4 – 1 133–126 8

5. Gyöngyös 5 3 1 1 138–121 7

6. Balatonfüred 6 3 – 3 157–157 6

7. Komló 6 3 – 3 156–170 6

8. Dabas 6 2 1 3 144–146 5

9. Cegléd 5 2 – 3 124–136 4

10. Budakalász 6 1 1 4 145–169 3

11. Mezőkövesd 6 1 1 4 140–169 3

12. Ferencváros 4 1 – 3 92–103 2

13. Eger 5 – 1 4 116–163 1

14. Vecsés 5 – – 5 106–136 0

