A végén is „megy” a DVTK

Hét forduló után az igencsak előkelő harmadik helyen áll – 12 ponttal – a DVTK labdarúgócsapata az élvonalbeli tabellán. A piros-fehérek megverték a Vasast, a Haladást és a Mezőkövesdet, döntetlenre végeztek a Budapest Honvéddal, a Puskással, valamint az Újpesttel, a statisztikát csupán egy vereség, a balmazújvárosi fiaskó (0-4) csúfítja. Amióta Bódog Tamás a Diósgyőr vezetőedzője (nem számítva a két, Ferencváros elleni Magyar Kupa-negyeddöntőt), 17 bajnoki összecsapásból 7-et megnyert, 7 meccsen ikszelt a gárda, s mindössze 3-szor kapott ki.

Pontban volt több

Visszalapoztuk az „évkönyveket”, és az alábbiakat találtuk, amikor a Leisztinger-éra (2010. szeptember óta) bajnoki évadjainak kezdéseit visszanéztük. Az első szezonban a másodosztályban szerepelt a DVTK, s kivívta a visszajutást. A 2011/2012-es élvonalbeli bajnokságban – amikor még 16 csapat alkotta az NB I-es mezőnyt – a Benczés Miklós által irányított alakulat hét fordulót követően a 6. helyen posztolt (11 pont). Érdekesség, hogy a keretnek már akkor is tagja volt a kapus, Ivan Rados, valamint a most NB III-as csapatnál lévő csatár, Bacsa Patrik. A 2012/2013-as szezonban – ugyanezen távnál – szintén 6. volt a Diósgyőr (11 pont, vezetőedző: Sisa Tibor), majd egy esztendővel később az 5. helyen állt az Andrássy úti alakulat (12 pont, vezetőedző: Sivic Tomislav). A 2014/2015-ös küzdelemsorozat első 7 találkozóját követően az 5. helyen állt a DVTK (14 pont, vezetőedző: Sivic Tomislav), ugyanakkor 2015. augusztus végén a 9. volt a Diósgyőr (7 pont, vezetőedző: Bekő Balázs). Tavaly 8. volt hét kör után az együttes (7 pont, vezetőedző: Horváth Ferenc). Mindezt összevetve a helyezés egyedülálló, a pontmennyiség azonban nem kimagasló, hiszen a 12 egységtől volt már többje a DVTK-nak ebben a szakaszban. Azt is meg kell említeni, hogy a 2015/2016-os bajnokságtól 12 csapatos lett az NB I.

Kevesebb a kapott gól

Tovább böngészve a különböző adatokat, érdemes megnézni a lőtt és kapott gólok arányát az első 7 fordulóban (itt a jelenlegivel együtt öt évadot vettünk górcső alá): ez most 12–10, míg egy évvel ezelőtt jelentősen negatívban állt a csapat ezen a téren (9–17). 2015 nyarának végén is küzdött azzal a Diósgyőr, hogy túl sok gólt kapott a jelzett intervallumban (7–15), viszont az azt megelőző két szezonkezdetkor pozitívban állt az együttes, ugyanis a 2014/2015-ös évadban hét meccsig 12–8 volt a rúgott gól/kapott gól mérleg, míg a 2013/2014-esben – ugyaneddig – 9–8. Vagyis az megállapítható, hogy az előző két bajnoksághoz, azok elejéhez képest tudott javulni, javítani a védekezésén a DVTK, két összecsapáson (a Vasas, illetve a Haladás ellen) nem rezdült Ivan Rados (merthogy mindkét 90 percen ő állt a gólvonalon) hálója.

Annak is utánanéztünk, hogy a meccsek utolsó részében, a 70. perc után hány gólt ért el idáig a gárda. Meglepő módon hét ilyen találatot találtunk a 12-ből: Szarka a Vasas ellen a 73., Vela a Honvéd ellen a 95., a Haladás ellen Óvári a 75., Busai a 87., Vela a Puskás Akadémia ellen a 89., Forgács a Mezőkövesd ellen a 73., Ugrai pedig a 93. percben volt eredményes. Ennek alapja a Bódog Tamás által képviselt felfogás, a „harc az utolsó pillanatig”, illetve az a megfelelő fizikai állapot, amelyről a szakember többször is beszélt már, és amely nála elsődleges szempont.

– Molnár István –

A DVTK a 7. fordulók után a Leisztinger-érában:

2017/2018: 3. Diósgyőri VTK 7 3 3 1 12-10 12

2016/2017: 8. Diósgyőri VTK 7 2 1 4 9-17 7

2015/2016: 9. Diósgyőri VTK 7 2 1 4 7-15 7

2014/2015: 5. Diósgyőri VTK 7 4 2 1 12-8 14

2013/2014: 5. Diósgyőri VTK 7 3 3 1 9-8 12

2012/2013: 6. Diósgyőri VTK 7 3 2 2 6-7 11

2011/2012: 6. Diósgyőri VTK 7 3 2 2 11-8 11

Megjegyzés: a 2015/2016-os idénytől 12 csapatos az NB I

