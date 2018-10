A végén felzúgott a taps

A Miskolci Nagyboldogasszony Templom Szent Ferenc Kórusa szeptember közepén itáliai zarándokútra indult. A fő cél Padova volt, az Il Santo – Szent Antal Bazilika, minden zarándok legmegindítóbb hangulatú imádságos helye. A Szent Ferenc Kórus a Magyar Minorita Rend tartományfőnökének, Kalna Zsolt atyának a vezetésével indult el az útra, melynek legfontosabb napja szeptember ­16-a, a padovai bazilikában tartott ünnepi nagymise volt. Itt több ezer zarándok hallgatta a Szent Ferenc Kórus előadásában Halmos László, Kodály Zoltán, Lányi Ernő, Seiber Mátyás, Padre Martini, Benedetti és Bach fenséges dallamait. A szentmise végén szokatlanul és váratlanul felzúgott a taps.

Megtiszteltetés

A kórus karnagya, Gergely Péter Pál azt a diplomát hozta el szerkesztőségünkbe és mutatta büszkén, melyet a bazilika zenei igazgatója, Oliviero Svanera írt alá. Ezzel tanúsította, hogy a miskolci kórus a délelőtti nagymise zenei közreműködője volt. Ez óriási megtiszteltetést jelent, hiszen csak keveseknek adatik meg.

A karnagy emlékeztetett: a miskolci Szent Ferenc Kórus több mint 70 esztendős múltra tekint vissza. Alapítója Pádre Szendrey Bonaventúra volt, aki Assisiben és Milánóban sajátította el a kóruséneklés ottani kultúráját. Amikor pedig hazatért Miskolcra, ezt honosította meg a minorita templomban.

Gergely Péter Pál egy éve vezeti a kórust, és ez alatt az egy év alatt egy teljesen új együttest kellett fölépítenie. Nagy örömére megmozdult az ifjúság is, agitálni sem kellett őket, mikor tudomást szereztek róla, hogy ismét beindul a munka. A tavalyi karácsonyi misét már színvonalas közreműködésükkel tudták meghitté tenni. Azóta a kórus továbbfejlődött, aminek bizonyítéka a padovai szereplés. Az olasz városban egyébként Takács Máté magyar novícius volt a tolmácsuk.

A siker nem előzmények nélküli, hiszen a karnagy 13 évig volt a miskolci Mindszenti plébániatemplom zenei vezetője, és a Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus háromszor győzött világversenyen.

Jutalom

Rómában a templomok és katedrálisok kórusainak versenyén 1993-ban B kategó­riában, 1994-ben és 2000-

ben pedig A (a legmagasabb) ka­tegóriában lettek a leg­jobbak.

A padovai szentmisén Kalna Zsolt atya koncelebrált. Mint mondta, őt is meglepte, hogy a kórus záróéneke után a hívek tapsolni kezdtek, hiszen ez misén nem szokás. Az atya rendkívül elégedett a karnagy és a kórus munkájával, mint fogalmazott, a padovai út egyrészt jutalom volt számukra, de biztatás is, hogy képesek egy rangos eseményen helytállni. A Szent Antal Bazilikának nagyon szigorú szabályai vannak, de a Szent Ferenc Kórus ezeknek is meg tudott felelni.

– Nagyon szépen énekeltek – tette hozzá Kalna Zsolt.

Hegyi Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA