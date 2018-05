A vb-t követően az Eb-re gyakorol a miskolci táncospár

Mint arról korábban beszámoltunk, tizenkettedik helyen végzett a Süttő Roland és Tombácz Anikó páros a Profi Latin világbajnokságon, melynek idén a Kínában lévő Shijiazhuang City adott otthont.

Egyenes ágon

A Profi Latin világbajnokság harmincöt fős mezőnyében Süttő Roland és Tombácz Anikó egyenes ágon jutott be a selejtezőből az elődöntőbe, majd onnan továbbléptek a középdöntőbe is. A legjobb tizenkettő között ért véget számukra a világbajnokság, a tizenkettedik helyet szerezték meg. Tombácz Anikó érdeklődésünkre azt mondta, mikor neveztek a Profi Latin világbajnokságra, éppen ez volt a céljuk.

– A mostani sikernek köszönhetően már kétszeres vb- és Eb-középdöntősök vagyunk, nagyon örülünk annak, hogy ezt a célunkat elértük – mondta a táncos, aki elmondta azt is, a Kínában töltött másfél hét alatt a vébén túl két meghívásos versenyen és egy edzőtáborban is részt vettek. Mint hozzá­tette, tapasztalataik szerint a helyi programszervezők profik, a két táncos szerint nagy jövője van a táncsportnak Kínában.

Előkelő helyen

Tombácz Anikó és Süttő Roland egyébként több mint tíz éve táncol együtt, és már hosszú évek óta előkelő helyezéseket érnek el a hazai és nemzetközi megmérettetéseken. Mint megtudtuk, a Shijiazhuang Cityben rendezett világbajnokság után most Európa-bajnokságra készül a miskolci páros. – Ez június első hetében lesz Németországban, de addig még másfél hét múlva egy bukaresti edzőtábor is vár ránk. Augusztusban pedig a tervek szerint a German Openen veszünk részt, ami egy nagyon neves és nagyon híres nemzetközi verseny a táncvilágban. Itt szintén a középdöntőbe szeretnénk eljutni idén, hogy aztán kitűzhessük magunk elé az új célt, ami természetesen a döntőbe jutás – részletezte Tombácz Anikó, aki elmondta azt is, Miskolcz-Revital Táncsport Egyesületbe járó ifjú táncosaik is szép sikereket értek el az utóbbi időben különböző hazai megmérettetéseken.

– Tajthy Ákos –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA