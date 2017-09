A vaskohászat dicsérete Miskolcon

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is tudományos konferenciával kezdődött a Fazola Fesztivál pénteken, melyet immár 11. alkalommal szervezett meg az Északkelet-Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány. Sipos István, az alapítvány kuratóriumi elnöke lapunknak elmondta: a konferencia ezúttal Kerpely-emlékülés volt, mellyel a nagy magyar vaskohász oktatóra, szakemberre, Kerpely Antalra és fiára, ifj. Kerpely Antalra emlékeztek. Emellett helyzetképet kívántak adni a magyar kohászképzés és a vaskohászat jelenlegi helyzetéről és jövőjéről, neves szakemberek segítségével.

Délután a Miskolc Egyetem baráti találkozóján folytatták a tanácskozást a szakemberek, majd este a fesztivál programjaira érkező és az itt élő kohász, bányász szakemberek karöltve a helyi erdészekkel a selmeci hagyományokra épülő szakestélyen vettek részt a Bartók Béla Művelődési Házban.

A szombati programok mindenki számára nyitottak. A helyszín ezúttal is az újmassai Fazola-műemlékkohó előtti terület.

Fesztiváli hangulat

– Itt nemcsak hangulatos szórakozást kínálunk, hanem lehetőséget teremtünk, hogy az érdeklődők interaktív módon ismerkedhessenek meg a műszaki természettudomány körébe tartozó szakmákkal, ezzel a felelősségteljes pályaválasztást segítve. A B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara, Miskolc közép- és felsőoktatási intézményei, a régió neves ipari üzemei, egyesületek, civil, kulturális és idegenforgalmi szervezetek szakemberei, mesterei, művészei biztosítják a fesztiváli hangulatot – mondta portálunknak Sipos István.

A kezdetekről szólva pedig jelezte: a diósgyőri kohászok és az akkori kohászati múzeum kezdeményezésére kezdődött el 11 éve a Fazola Napok szervezése. – Nehéz idők jártak akkor a közel 240 éve működő diósgyőri kohászatra. A rendezvény célja az volt, hogy kinyissuk és az érdeklődés középpontjába állítsunk egy ősi szakmát, bemutassuk a kohászok mindennapjait. Abban bíztunk, hogy ezzel talán gazdaságpolitikai segítséget kap a hazai vaskohászat, melynek meghatározó központja volt Diósgyőr. Számtalan helyi és belföldi szervezet, szakmai társaság, oktatási centrum csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen az átalakuló magyar gazdaságban hiány volt a minőségi acéltermékekből, ahogy napjainkban is. Mára az ipar a gazdaság húzóereje lett. A kormány iparosítási programjában a hazai acélipar fontos szerepet tölt be, melyhez nemcsak termelő egységekre, de képzett szakemberekre is szükség van. A Fazola-ünnepség, mely az évek során fesztivállá nőtt, több évszázados szakmai hagyományokra építve mindig nagy hangsúlyt fektetett a meglévő, képzett szakembergárda megtartására, az utánpótlás biztosítására – hangsúlyozta a főszervező.

