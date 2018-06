A Vasgyárban kapnak átmeneti menedéket a megkínzott állatok

Áprilisban még támogatókat kerestek, mára majdnem teljesen elkészült a Szurkolók az állatokért csapatának ideiglenes befogadóhelye.

„Egy krízisközpontot szeretnénk kialakítani tizenöt-húsz kennellel, amelyből kettő karantén lesz a problémás kutyák számára. Hozzánk kifejezetten a bántalmazott állatok jönnének. Eddig csak egy-két ideiglenes befogadónk volt, de sokkal több kutyusnak lenne szüksége gyors segítségre, ezért mindenképpen szerettünk volna egy telephelyet” – osztotta meg velünk Csík Zoltán, a Szurkolók miskolci közösségének vezetője.

Összefogással valósult meg

A projektet többen segítették adományokkal. „Rengeteget köszönhetünk a MÁSA-nak, nem csak azért, mert az ő állat­orvosuk foglalkozik a mi befogott kutyáinkkal is, hanem mert promotálták a kezdeményezésünket.

A DVTK-val pedig korábban közös naptárat készítettünk és az ebből befolyt összeggel támogattak bennünket, úgyhogy nekik is rendkívül hálásak vagyunk. Magánszemélyek szintén hozzájárultak fölajánlásokkal az építkezéshez, mind pénz, mind építőanyag, mind kétkezi munka tekintetében, de saját tőkét ugyanúgy tettünk bele” – árulta el Csík Zoltán.

Mindent maguk csinálnak

„A romos épület körülbelül négyszáz négyzetméteren, három konténernyi szeméttel volt tele” – tudtuk meg a csoport vezetőjétől.

„A takarítás után, aki talált otthon vasanyagot, festéket vagy más építőanyagot, elhozta. A falak lyukacsosak voltak, azt visszafalaztuk, most pedig már a kennelek építésénél járunk. Szeretnénk kutat fúrni és áramot hozni a szomszédból, amire még várni kell legalább két hetet, és sok feladat van még. Naponta többször fogunk majd bejárni és megsétáltatjuk a kutyusokat. Nagyjából harmincan vagyunk a csoportban, ezért bőven be tudjuk osztani magunkat munka mellett is. A gyógyult állatokat pedig gazdásítani szeretnénk, chippel, beoltva, ivartalanítva” – mondta a csoportvezető.

ÉM-DA

Gazdit keresnek

A Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány kutyaotthonában élő ebek közül mutatunk be hármat, akik várják egy szerető gazdi jelentkezését. Az alapítvány (3980. Sátoraljaújhely, Bodrog u. 2.) a hét minden napján nyitva tart 12.30-15.30 óra között. A kutyákat oltva, chipezve, a nőstényeket ivartalanítva adják örökbe. Mindezért az alapítvány 7.000 forint költségtérítést kér, illetve azt, hogy a kutyára egy életen át szerető gondoskodással vigyázzanak. Telefon: 06-30/576-8935, 06-20/242-1161.

Adél már kétéves, fekete színű, keverék, stafford jellegű szuka, és nagy szüksége lenne egy jólelkű gazda segítségére. Súlya 20 kilogramm. © Adél már kétéves, fekete színű, keverék, stafford jellegű szuka, és nagy szüksége lenne egy jólelkű gazda segítségére. Súlya 20 kilogramm.

Fleki foltos, egyéves, keverék kan kutyus, aki két hónapja várja örökbefogadó családját. Huszonhárom kilogrammos tömegével egy kertes házban remek házőrző válna belőle. © Fleki foltos, egyéves, keverék kan kutyus, aki két hónapja várja örökbefogadó családját. Huszonhárom kilogrammos tömegével egy kertes házban remek házőrző válna belőle.

Zara német juhászra emlékeztető, kisebb testalkatú, még fiatal, tíz hónapos szuka, mindössze egy hónapos menhelyi tapasztalattal. A 15 kilogrammjával kisebb területen is tartható, és korából adódóan könnyen nevelhető. © Zara német juhászra emlékeztető, kisebb testalkatú, még fiatal, tíz hónapos szuka, mindössze egy hónapos menhelyi tapasztalattal. A 15 kilogrammjával kisebb területen is tartható, és korából adódóan könnyen nevelhető.

