A Vasas ellen idegenben kezd a DVTK

Az idei kiírásban is háromszor találkoznak egymással a csapatok, a 2016/2017-es idény első hat helyezettje 17, a 7-10. helyezett és a feljutó két csapat 16 mérkőzést játszik otthon. A bajnokság 2017. július 15-én kezdődik és 2018. június 2-án fejeződik be.

Az OTP Bank Liga 2017-2018-as idénye július 15-én veszi kezdetét, a Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága kedden délelőtt elkészítette az idény sorsolását.

A DVTK és a Debrecen, a Vasas és az Újpest, valamint a Videoton FC és a Puskás Akadémia azonos pályán játssza hazai bajnokijait, ezért ellentétes sorsolást kért, a sorsolás során ezt figyelembe vette a Versenybizottság, csakúgy, mint – a lehetőségek függvényében – a klubok további egyedi kéréseit.

A Sporttörvény értelmében 08. 20-án (vasárnap) nem rendezhető bajnoki mérkőzés, ezért a 08. 17-én, csütörtökön az EL play-off-ban érintett csapatok a hétvégi bajnoki mérkőzésüket 09. 06-án (szerdán) pótolják.

A tavaszi menetrend még kérdéses

Az MLSZ a 2018 tavaszán rendezendő fordulókra két dátumot határozott meg. Amennyiben a magyar válogatott kijut az oroszországi világbajnokságra, akkor a korábbi, ha nem, akkor a későbbi játéknapokon rendezik meg az aktuális forduló mérkőzéseit.

A mérkőzések pontos kezdési időpontjait a jogtulajdonos televízióval, az M4 Sporttal történő egyeztetések után tűzi ki a Versenybizottsága.

1. forduló

2017. július 15., szombat

Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC

Budpest Honvéd – Swietlesky Haladás

Videoton FC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő FC

Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC

Paksi FC – Újpest FC

2017. július 16., vasárnap

Vasas FC – Diósgyőri VTK

2. forduló

2017. július 22-23.

Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd

Swietelsky Haladás – Debreceni VSC

Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC

Újpest FC – Ferencvárosi TC

Puskás Akadémia FC – Videoton FC

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő FC – Vasas FC

3. forduló

2017. július 29-30.

Swietelsky Haladás – Diósgyőri VTK

Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC

Paksi FC – Debreceni VSC

Budapest Honvéd – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő FC

Vasas FC – Puskás Akadémia FC

Videoton FC – Újpest FC

4. forduló

2017. augusztus 5.

Paks–Haladás

DVSC–Ferencváros

Mezőkövesd–Videoton

Újpest–Vasas

Puskás Akadémia–Budapest Honvéd

Balmazújváros–DVTK

5. forduló

2017. augusztus 12.

Budapest Honvéd–Újpest

Vasas–Mezőkövesd

Videoton–DVSC

Ferencváros–Paks

DVTK–Puskás Akadémia

Haladás–Balmazújváros

6. forduló

2017. augusztus 19.

Ferencváros–Haladás

Paks–Videoton

DVSC–Vasas

Mezőkövesd–Budapest Honvéd

Újpest–DVTK

Puskás Akadémia–Balmazújváros

7. forduló

2017. augusztus 26.

Budapest Honvéd–DVSC

Vasas–Paks

Videoton–Ferencváros

Balmazújváros–Újpest

DVTK–Mezőkövesd

Haladás–Puskás Akadémia

8. forduló

2017. szeptember 9.

Videoton–Haladás

Ferencváros–Vasas

Paks–Budapest Honvéd

DVSC–DVTK

Mezőkövesd–Balmazújváros

Újpest–Puskás Akadémia

9. forduló

2017. szeptember 16.

Budapest Honvéd–Ferencváros

Vasas–Videoton

Puskás Akadémia–Mezőkövesd

Balmazújváros–DVSC

DVTK–Paks

Haladás–Újpest

10. forduló

2017. szeptember 23.

Vasas–Haladás

Videoton–Budapest Honvéd

Ferencváros–DVTK

Paks–Balmazújváros

DVSC–Puskás Akadémia

Mezőkövesd–Újpest

11. forduló

2017. szeptember 30.

Budapest Honvéd–Vasas

Újpest–DVSC

Puskás Akadémia–Paks

Balmazújváros–Ferencváros

DVTK–Videoton

Haladás–Mezőkövesd

12. forduló

2017. október 14.

Haladás–Budapest Honvéd

DVTK–Vasas

Balmazújváros–Videoton

Puskás Akadémia–Ferencváros

Újpest–Paks

Mezőkövesd–DVSC

13. forduló

2017. október 21.

Paks–Mezőkövesd

Ferencváros–Újpest

Videoton–Puskás Akadémia

Vasas–Balmazújváros

Budapest Honvéd–DVTK

DVSC–Haladás

14. forduló

2017. október 28.

Balmazújváros–Budapest Honvéd

Puskás Akadémia–Vasas

Újpest–Videoton

Mezőkövesd–Ferencváros

DVSC–Paks

DVTK–Haladás

15. forduló

2017. november 4.

Haladás–Paks

Ferencváros–DVSC

Videoton–Mezőkövesd

Vasas–Újpest

Budapest Honvéd–Puskás Akadémia

DVTK–Balmazújváros

16. forduló

2017. november 18.

Újpest–Budapest Honvéd

Mezőkövesd–Vasas

DVSC–Videoton

Paks–Ferencváros

Puskás Akadémia–DVTK

Balmazújváros–Haladás

17. forduló

2017. november 25.

Haladás–Ferencváros

Videoton–Paks

Vasas–DVSC

Budapest Honvéd–Mezőkövesd

DVTK–Újpest

Balmazújváros–Puskás Akadémia

18. forduló

2017. december 2.

DVSC–Budapest Honvéd

Paks–Vasas

Ferencváros–Videoton

Újpest–Balmazújváros

Mezőkövesd–DVTK

Puskás Akadémia–Haladás

19. forduló

2017. december 9.

Haladás–Videoton

Vasas–Ferencváros

Budapest Honvéd–Paks

DVTK–DVSC

Balmazújváros–Mezőkövesd

Puskás Akadémia–Újpest

2018

20. forduló (február 10. vagy február 24.)

Ferencváros–Budapest Honvéd

Videoton–Vasas

Mezőkövesd–Puskás Akadémia

DVSC–Balmazújváros

Paks–DVTK

Újpest–Haladás

21. forduló (február 17. vagy március 3.)

Haladás–Vasas

Budapest Honvéd–Videoton

DVTK–Ferencváros

Balmazújváros–Paks

Puskás Akadémia–DVSC

Újpest–Mezőkövesd

22. forduló (február 24. vagy március 10.)

Vasas–Budapest Honvéd

DVSC–Újpest

Paks–Puskás Akadémia

Ferencváros–Balmazújváros

Videoton–DVTK

Mezőkövesd–Haladás

23. forduló (március 3. vagy március 17.)

Budapest Honvéd–Haladás

Vasas–DVTK

Videoton–Balmazújváros

Ferencváros–Puskás Akadémia

Paks–Újpest

DVSC–Mezőkövesd

24. forduló (március 10. vagy március 31.)

Mezőkövesd–Paks

Újpest–Ferencváros

Puskás Akadémia–Videoton

Balmazújváros–Vasas

DVTK–Budapest Honvéd

Haladás–DVSC

25. forduló (március 17. vagy április 7.)

Budapest Honvéd–Balmazújváros

Vasas–Puskás Akadémia

Videoton–Újpest

Ferencváros–Mezőkövesd

Paks–DVSC

Haladás–DVTK

26. forduló (március 31. vagy április 14.)

Paks–Haladás

DVSC–Ferencváros

Mezőkövesd–Videoton

Újpest–Vasas

Puskás Akadémia–Budapest Honvéd

Balmazújváros–DVTK

27. forduló (április 7. vagy április 21.)

Budapest Honvéd–Újpest

Vasas–Mezőkövesd

Videoton–DVSC

Ferencváros–Paks

DVTK–Puskás Akadémia

Haladás–Balmazújváros

28. forduló (április 14. vagy április 28.)

Ferencváros–Haladás

Paks–Videoton

DVSC–Vasas

Mezőkövesd–Budapest Honvéd

Újpest–DVTK

Puskás Akadémia–Balmazújváros

29. forduló (április 21. vagy május 5.)

Budapest Honvéd–DVSC

Vasas–Paks

Videoton–Ferencváros

Balmazújváros–Újpest

DVTK–Mezőkövesd

Haladás–Puskás Akadémia

30. forduló (április 28. vagy május 12.)

Videoton–Haladás

Ferencváros–Vasas

Paks–Budapest Honvéd

DVSC–DVTK

Mezőkövesd–Balmazújváros

Újpest–Puskás Akadémia

31. forduló (május 5. vagy május 19.)

Budapest Honvéd–Ferencváros

Vasas–Videoton

Puskás Akadémia–Mezőkövesd

Balmazújváros–DVSC

DVTK–Paks

Haladás–Újpest

32. forduló (május 12. vagy május 27.)

Vasas–Haladás

Videoton–Budapest Honvéd

Ferencváros–DVTK

Paks–Balmazújváros

DVSC–Puskás Akadémia

Mezőkövesd–Újpest

33. forduló (május 19. vagy június 2.)

Budapest Honvéd–Vasas

Újpest–DVSC

Puskás Akadémia–Paks

Balmazújváros–Ferencváros

DVTK–Videoton

Haladás–Mezőkövesd

Ősszel is albérletben a DVTK

Az új Diósgyőri Stadion építése miatt a DVTK ezúttal is albérletben kezdi a bajnokságot, és a várható átadásig, 2018. február/márciusig nem is tér vissza Miskolcra. A diósgyőri klub szeretett volna Mezőkövesden maradni, hiszen az szurkolóik számára is a lehető legközelebbi helyszín, azonban a másik borsodi klub már a licensz-eljárás idején jelezte, hogy pályájuk nem bírja el ezt a terhelést. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a sorsolás előtt ismételten tárgyalóasztalhoz ült a két fél, de ekkor sem sikerült megállapodni.

Ennek megfelelően a találkozók többségén Debrecenben fogadja ellenfeleit a DVTK, azonban ütközés esetén előfordulhat, hogy Mezőkövesden, vagy Balmazújvárosban kerül sor a bajnokira.

Az OTP Bank Liga következő idényének csapatai

1. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő FC

2. Budapest Honvéd FC

3. Debreceni VSC

4. Diósgyőri VTK

5. Ferencvárosi TC

6. Mezőkövesd Zsóry

7. Paksi FC

8. Puskás Akadémia FC

9. Swietelsky Haladás

10. Újpest FC

11. Vasas FC

12. Videoton FC

Forrás: dvtk.eu, mlsz.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA