A Vasas, a DEAC és a Gyergyószentmiklós is bejelentkezett

Szerdán este ülésezett a jégkorong Erste Ligát irányító testület, a megbeszélésen a 2018/19-es évad volt a téma. Az összejövetelen három olyan sportszervezet képviselőjét is meghallgatták, akik csatlakozni szeretnének a ligaküzdelmekhez.

A jelentkezők

A liga honlapjának tájékoztatása szerint elsőként Szuper Levente prezentálta a Vasas SC elképzeléseit, elmondása szerint a magas minőségű szakmai munka és a stabil utánpótlás adott, akárcsak a megfelelő infrastruktúra. A tájékoztató során a fővárosi klub képviselője kiemelte, hogy a csapat egyik legfőbb célja a minél nagyobb létszámú közönség bevonása lesz. Szuper Levente szerint a csapat magját a kiöregedő utánpótlás-korosztály alkotná, és több olyan komoly partnerrel is kapcsolatban áll a klub, akik a pénzügyi fedezetet biztosítanák.

Fodor András, a DEAC jégkorong szakosztályának vezetője ismertette a debreceni pályázatot: a közösségteremtésre és a komoly hagyományokkal rendelkező egyetemi sportéletre alapoznak, a céljuk pedig az, hogy a versenysport mellett az egyetemi oktatásban is részt tudjanak venni a játékosok. Ehhez a város és az egyetem nyújtja a szükséges támogatást. Elmondása szerint az utánpótlás-korosztály is jó erőkből áll, így a debreceni fiataloknak lenne lehetőségük a felnőttek között is bizonyítani.

A Gyergyó HK képviseletében Barti Tihamér prezentálta a csapata pályázatát. Az idén 70 éves egyesület a kerek évfordulón visszatérne a magyar bázisú bajnokságba. A gyergyószentmiklósi közösség életében nagyon fontos a jégkorong, így telt házas mérkőzéssel számolnak. A klub képviselőjének elmondása szerint jelentős létszámú az utánpótlásuk, és számukra nagy motiváció lenne a felnőttcsapat léte. A Gyergyó HK indulásának anyagi fedezetét helyi vállalkozók biztosítanák.

A folytatás

A jelentkező klubok meghallgatása után a liga aktuális tagjai tanácskoztak a pályázatokról. Az elhangzott vélemények alapján a liga vezetése egyeztet a pályázókkal a csapatok által kért garanciákról. Az egyeztetéseket követően a liga vezetése állít össze egy előterjesztést, melyet továbbít a Magyar Jégkorong-szövetség szakmai bizottságának. A szakmai bizottság döntését követően a csatlakozások befogadásáról a végleges döntést az MJSZ elnöksége mondja majd ki.

A DVTK Jegesmedvék Erste ligás szerepléséről

A DVTK Jegesmedvék és a Kanadai Magyar Hokiklub sportszervezetei 2018. április 18-án szándéknyilatkozatot nyújtottak be a Magyar Jégkorong-szövetséghez. Ebben az szerepel, hogy a 2018/19-es jégkorong Erste Liga szezonban a két klub közös csapattal kíván nevezni KMH-DVTK Jegesmedvék néven. A terv szerint az együttes székhelye Budapesten lenne, és a hazai mérkőzéseknek a Tüskecsarnok adna otthont.

Amennyiben a DVTK Jegesmedvék alakulata ősztől a szlovák Extraligában szerepelne, a KMH-DVTK lenne a kötelezően indítandó kettes, azaz farmcsapat, ha pedig a piros-fehérek legjobbjaikkal nem nyernének bebocsátást az északi szomszéd bajnokságába, akkor az Erste Ligában folytatnák.

Június elején

A jégkorong Erste Liga legutóbbi évadjában kilenc csapat, a DVTK Jegesmedvék, a MAC Budapest, a Dunaújvárosi Acélbikák, az Újpesti TE, az SC Csíkszereda, a Ferencvárosi TC, a Corona Brasov, a Fehérvári Titánok és a Vienna Capitals II. indult. Hogy kik alkotják a 2018/19-es évad mezőnyét, az június elején dől el, ugyanis a ligaküzdelmekre történő jelentkezés határideje június 1.

