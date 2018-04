„A város gazdagodjon, ne a főutcai üzletek főbérlői”

Drasztikus bérleti­díj-emelésről kapott értesítést néhány hete sok miskolci, Széchenyi utcai üzlettulajdonos, ez Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése legutóbbi ülésén is téma volt. A közérdekű bejelentések, hozzászólások között Bar­tha György képviselő (MSZP) mondta el, hogy a bérleti díjak 90–110 százalékkal is emelkedtek bizonyos esetekben. Említett – név nélkül – egy konkrét esetet is, amikor a havi bérleti díj 168 ezerről 320 ezer forintra emelkedett.

Drágán adták tovább

Szélyes Domokos, a Miskolc Holding Zrt. gazdaságfejlesztési, ingatlangazdálkodási, beruházási és műszaki vezérigazgatója elmondta, hogy két okból vizsgálták felül a főutcai kereskedelmi célú ingatlanok bérleti díjait. Egyrészt, hogy igazodjanak a piachoz az összegek, valamint hogy a város által bérbe adott ingatlanokból származó anyagi haszon a városé legyen, ezzel együtt korlátozták az albérletbe adás lehetőségét is. Eddig ugyanis sok esetben a várostól olcsóbban „főbérelt” bolthelyiséget drágán adták tovább albérlőknek.

„Az intézkedés lényege pontosan az volt, hogy mindenki egyformán a piaci bérleti díjat fizesse meg” – hangsúlyozta Szélyes Domokos. – Vannak olyan nagyon régi bérleti szerződések – szerencsére nem sok –, amelyeknél a régóta fennálló jogviszony miatt sokáig nem emeltek, így a díj jócskán elmaradt a piaci ártól.

Mint megtudtuk, a rendelkezés azt tartalmazza, hogy minden esetben évente egy értékbecslő szakember segítségével felülvizsgálják a bérleti díjak mértékét. Amennyiben jelentős az eltérés a piaci és az alkalmazott bérleti díj között, tárgyalásokat kezdeményeznek a bérlővel. Ha sikertelen az egyeztetés, akkor megfelelő idő biztosítása mellett felmondják a szerződést.

A vezérigazgató hangsúlyozta, az egységes szemlélet a fontos, azaz minden bérlőre ugyanaz kell hogy vonatkozzon.

