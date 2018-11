A válás megbetegíthet, az érzés testünkre hat

Megbetegíti-e a testet az érzelmi válság, a tartós stressz? Egy válás, egy házasságból való kilépés vezethet-e testi tünetekhez? Ezeket a kérdéseket tettük fel dr. Hegedűs Ágnes orvosnak, a miskolci Pránaház vezetőjének. A választ borítékolni lehetett, mert a doktornő hiszi, hogy minden lelki problémának lesznek testi tünetei, ha időben nem próbál meg változtatni az érzelmein a páciens. A válás egy esemény – kezdi elemezni a kérdést dr. Hegedűs Ágnes. De van egy odavezető út. Van, amikor megkönnyebbülés, amikor a válást hivatalosan kimondják, csak az nem mindegy, milyen volt az odáig vezető út. Lehet, hogy évekig marta egymást a két fél, folyamatos stresszben éltek.

Van olyan, hogy egyik félnek sem fáj?

Nincs, egyiknek mindig jobban, mint a másiknak. Nem véletlenül éltünk azzal az emberrel sok évig, vagy évtizedekig, az életünk része, és ezt kell tudni elengedni, ha válásra kerül a sor. Azt szoktam mondani, hogy mindig előre nézzünk, hátra sosem, legfeljebb a szép emlékeket őrizzük, és idézzük fel néha.

Igen, de vegyünk egy tipikus példát. Ha megjelenik egy kapcsolatban a harmadik. Az a fél, akit otthagynak, becsapottnak érzi magát, neki bizonyára jobban fáj.

Ezek az érzelmi problémák, amik meghaladják a válságfeldolgozó képességünket, – azt szoktam mondani, ilyenkor kiakad a rendszer – amikor nem tudunk megküzdeni az érzelmeinkkel, amikor túl erőteljes az érzelem, amikor sokként élünk meg valamilyen érzelmet, mert nincs rá megküzdési stratégiánk. Ugye, a válást nem tudjuk begyakorolni, sajnos itt már pszichoszomatikus tünetek jelenhetnek meg. Attól függ, hogyan fojtja el az érzelmeket az illető. A folyamatos stressz hatására a mellékvese termeli a hormonokat, ezek a hormonok olyan változást indítanak el a testünkben, mint fejfájás, szédülés, szapora szívverés. Valamelyik szervben is tünetet produkálhat. Például a gyomorban. Ezek a tünetek szimbolikusak is lehetnek. Ha azt mondom, hogy nem tudom megemészteni ezt a problémát, akkor a gyomorban jelentkezhetnek a tünetek. Ha úgy verbalizálom, hogy nem tudom tartani magam, akkor a vázizomzatban lesz probléma. Deréktájon, lumbágóban jelenik meg a testi tünet. Amikor valakinek a dereka fáj, lumbágója van, gyakran az történik, hogy a válás egzisztenciális változással is jár. A beteg fél attól, hogy egyedül nem tudja eltartani magát.

Hogyan lehet gyógyítani lelkileg azokat az embereket, akiknek már testi tünetei vannak?

Az én tapasztalatom, hogy a testi problémával kell kezdeni, hiszen fontos a fájdalom megszüntetése. De ha lehet, egyszerre kell kezelni a testi és a lelki betegséget. Ezért tartom magam holisztikus orvosnak. Amikor a páciens mesél magáról, meg szoktam kérdezni, hogy ezt az érzést hol érzi a testében. Néha nem értik, de aztán elmagyarázom. Gondol valamire, és összerándul a gyomra. Akkor innen kezdjük. Az lenne a jó, ha mindannyian figyelnénk a testünkre. Ha jóban lennénk a testünkkel. Ha rájön az ember, hogy akkor fáj a gyomra, amikor erre vagy arra gondol, amikor emészti magát. Ha megismeri a testét, és el tudja engedni a rossz érzéseit. Szoktam kérdezni, mennyit gondol a nap 24 órájában arra az érzésre, ami kiváltja belőle – maradjunk a gyomornál – a gyomorremegést. S azt mondja, hogy minden félórában erre gondol, akkor azt kérem, hogy tudatosan csökkentse ezeket a gondolatokat. Fontos lenne, hogy kommunikáljunk is, lehet ez barát, családtag, kolléga, akiben megbízunk. Beszéljünk a problémánkról, ne tartsuk magunkban!

B. Tóth Erika

VISSZA A KEZDŐOLDALRA