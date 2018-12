A vágy most valóra vált Makkoshotykán

Ha finoman akarunk fogalmazni, akkor ezt lehetne mondani a korábbi makkoshotykai polgármesteri hivatalról, hogy nem túl tágas. De ezt már nyugodtan lehet múlt időbe tenni, hiszen ugyan már pár hete birtokba vették a helyiek az új polgármesteri hivatalt, de most a hivatalos átadás is megtörtént.

Díjjal jött az ötlet

Egy település életében különleges esemény egy új polgármesteri hivatal átadása – mondja Kántor Ferenc, Makkoshotyka polgármestere. – Minden korábbi testületnek vágya volt, hogy olyan épületben működjön a hivatal, amely megfelel a kor színvonalának.

– A mostani hivatal története 2016-ban kezdődött, amikor a település belügyminiszteri oklevelet vehetett át a közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként. A díj mellé 5 millió forint jutalom is járt.

Ekkor jött az ötlet, hogy az önkormányzat megvásárolja a Meczner-kastély szomszédságában lévő, mára már erőteljesen lepusztult egykori magtár épületét, amely a közelmúltban kocsmaként is működött. Végül az épületet összesen 33 millió forintos összköltséggel újították fel és alakították ki az új polgármesteri hivatal épületét.

– A felújításban amit csak lehetett, azt a közfoglalkoztatási programok keretében végeztünk el. A régi épületet is fel fogjuk újítani, néhány helyiséget egybe is nyitunk majd és azt követően az iskolások fogják birtokba venni az épületet, addig az alsó tagozat marad a kastélyban – mondja Kántor Ferenc.

Értékteremtés

– Az elmúlt 10 év alatt rengeteget fejlődött Makkoshotyka – mondta az átadáson dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője. – Ha valaki idegenként egy településre vetődik, először a templomot nézi meg, utána a polgármesteri hivatalt és abból vonja le a következtetést, milyen emberek is lehetnek a helyiek. A hotykaiak a templomuk után most már a hivatalukra is büszkék lehetnek, hiszen számukra sem mindegy, milyen környezetben intézhetik az ügyeiket. Köszönet érte az önkormányzatnak, hogy belevágtak ebbe a munkába, amellyel valóban értéket teremtettek.

ÉM-BG

