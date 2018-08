A túl sok, de a túl kevés locsolás is ártalmas lehet

Nem lehet elégszer elmondani, hogy a nyári meleg a szobanövényeket is megviseli. Különösen figyelmet kell fordítani ilyenkor a nagyobb vízigényű példányokra – a magas fokú párolgás miatt kellő vízpótlásról kell gondoskodni. Bénó Gáborhoz, a Bénó Kertészet tulajdonosához fordultunk hasznos tanácsokért.

Hogy mikor kell locsolni? A legegyszerűbb a talaj szárazságának ellenőrzésével meghozni a döntést.” – Bénó Gábor

Igény szerint locsoljunk

– Nyáron magasabb a hőmérséklet bent a lakásban és több a fény, ezért jobban nőnek a növényeink, de több vizet is igényelnek. Indokolt esetben áthelyezésre is szükség lehet, de a legtöbb szobanövény a tűző napon is kibírja. Nem lehet abban sem általánosítani, hogy naponta és nagyobb mennyiséggel locsoljunk, mert ez a növény vízigényétől függ. Például a pálmák leveleit ilyenkor kiszáradás fenyegeti, ezért mindenképpen igénylik a bőséges öntözést, mert a trópusokon, a természetes környezetükben megszokták a nedvesebb klímát. Lehetőség szerint a kora reggeli órákban vagy este locsoljunk, amikor kisebb a párolgás. Ám a kinti virágoknál a nyári záporok, zivatarok idején elhagyhatjuk a napi öntözést. A legegyszerűbb a talaj szárazságának ellenőrzésével meghozni a döntést – foglalta össze kérésünkre a szakember.

Apránként adagoljuk a vizet

Tóth Ádám kertépítő javaslata szerint, ha száraz és homokos a talaj, vagy a növényeket sűrűn ültettük, gyakrabban locsoljuk azokat, de ne túl sok vízzel. Megtudtuk emellett, hogy a locsolás teljesen hasztalan, ha a víz túlságosan gyorsan folyik át a növény földben lévő részén. Ez akkor történhet meg, ha nagyon hirtelen vagy túl sok vízzel öntözzük meg. Ezzel szemben a víz apránkénti adagolása hatékonyabb, mert így kellő mélységben lejut a gyökérzethez. Túllocsolás esetén a gyökerek sokáig állnak vízben, így rothadásnak indulhatnak vagy oxigénhiányt szenvedhetnek. Kerüljük a betegségre fokozottan érzékeny növények késő esti, éjszakai locsolását, mert az öntözést követően a leveleken sokáig csüngő vízcseppek fokozzák bizonyos gombák elszaporodását.

Több tápoldat szükséges

Hasonló hatást válthat ki a reggeli harmat, amely ráül a növényekre.

– Nyári melegben a betegségek erősebben terjedhetnek, ezért ajánlott a megelőző permetezés gomba és rovar ellen. Az erősebb tápoldatozás szintén fontosabb, mint a télen, mert általában nitrogénre van szüksége a növényeknek, ami fény hatására tud csak érvényesülni. Ha a virágzást szeretnénk serkenteni, akkor kálium tartalmú műtrágyát kell adnunk nekik. Figyeljünk rá, hogy az egynyári növények ültetési időszaka már lezárult. Nagyon sok mindent kibírnak, de ilyenkor már nem fognak érdemleges gyökérzetet fejleszteni maguk alatt. Érdemes várni kicsit az újabb virágosítással, körülbelül szeptember közepétől már lehet árvácskát ültetni. Sokan tavasszal ültetik ki, de valójában ez nem a legmegfelelőbb idő. Viszont, ha az őszi hónapokat választjuk, karácsonyig virít a növény – hangsúlyozta Bénó Gábor.

