A tréner szerint a kutya falkaállat, így jobban érzi magát társaságban

Egy hivatásos kutya­kiképzővel, Nagy Mariann-nal beszélgettünk, aki naponta találkozik az ebek viselkedésbeli nehézségeivel. Megkérdeztük, mi a teendő, ha a már meglévő kutyusunk mellé szeretnénk egy társat beszerezni.

Ha mentett kutyát vinnénk haza, nehezebb dolgunk lesz.” – Nagy Mariann

– Habilitációs kutyakiképzőként végeztem, és a problémás ebek felé orientálódtam. Házhoz járok a gazdiknak segíteni, megoldani a gondokat. A leggyakoribb felmerülő kérdés a szobatisztaság, a túlzott ugrálás vagy a pórázon vezetés szokott lenni. Viszont előfordult már olyan is, hogy harapós volt a kutyus, és össze­szoktatási igénnyel is találkoztam már – mondta el érdeklődésünkre a tréner, aki kutyakozmetikával is foglalkozik.

A jellem meghatározó

– Az első lépés az, hogy megfigyeljük a már meglévő kutyusunk jellemét, vagy ha fajtiszta, akkor a fajt habitusát, és ne a szépségre fókuszáljunk. Erre a legjobb alkalom a kötetlen séta, mondjuk egy kutyafuttatón, ahol lehetőség nyílik felmérni, hogy az állat hogyan viszonyul más kutyákhoz. Ilyenkor derül ki, hogy milyen nemű, korú és méretű ebeket tudunk együtt tartani. Az ivartalanítás kulcsfontosságú, hiszen egyedül az teszi lehetővé, hogy esetleg külön neműeket eresszünk össze, hacsak nem akarunk kiskutyákat.

A legkevésbé problémás, ha két kölyköt szerzünk be egyszerre, mert ők még könnyebben alkalmazkodnak egymáshoz, de a legfontosabb szabály, hogy nem szabad két domináns állatot összerakni – hívta fel a figyelmet a szakember.

Menhelyről nehezebb

– Ha mentett kutyákat szeretnénk hazavinni, nehezebb dolgunk lesz. A legtöbb állatmenhely rugalmasan kezeli az örökbefogadók jelentkezését és általában van arra lehetőség, hogy elvigyük a saját állatunkat, és egy közös séta alkalmával megismertessük vele a javasolt és kiválasztott leendő családtagot. A menhelyes kutyáknak azonban legtöbbször hányatott elő­élete van. Az olyan kutyust, akit korábban ütöttek-vertek, sokkal nehezebb magunkhoz édesgetni. Már eleve bizalmatlan az emberek iránt, különösen ha egy másik kutyát is talál otthon – magyarázta.

– Nagyon fontos, hogy az első ismerkedés mindkét eb számára semleges területen történjen. Ez azért lényeges, mert a kutya védi a saját territóriumát. A kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében ezért kezdetben tegyünk szájkosarat az állatokra. Hasznos lehet, hogyha az első találkozás alkalmával egy segítő is jelen van, akivel közösen tudunk sétálni menni. Amikor a kutyusok már teljesen közömbössé váltak egymás iránt, akkor léphetünk tovább azzal, hogy lassan, fokozatosan összeengedjük őket. Mivel a kutya társas lény, hosszú távon a viselkedésére mindenképpen jó hatással lehet a társ jelenléte – hangsúlyozta Nagy Mariann.

ÉM-DA

