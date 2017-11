A továbbtanulásban segítenek Ózdon

A Van Helyed Alapítvány ózdi stúdiójában három esztendővel ezelőtt kezdtek céltudatosan a továbbtanulással foglalkozni. A mélyszegénységben élő gyerekek számára azóta is igyekeznek perspektívát nyújtani. Az eddigi munkának köszönhetően már tizenketten tanulnak fővárosi középiskolában, valamennyi általuk patronált roma diákot felvettek, utána pedig megállták, megállják a helyüket az általuk választott oktatási intézményekben.

Kinyitják a világot

– Távolra tekintünk, egy hosszú folyamat első fázisában járunk – mondta Bódis Kriszta, az alapítvány szakmai vezetője. – A legidősebb gyerekünk még csak tizedik évfolyamos, a legkisebb pedig harmadikos volt, amikor hozzánk került. Utóbbinál is az a cél, hogy leérettségizzen és megállja a helyét az életben. Igyekszünk kinyitni a világot azoknak a roma fiataloknak, akik ezt a család anyagi helyzete miatt önerőből képtelenek lennének megvalósítani. Nyílt napokra, kirándulásokra visszük őket, találkozhatnak orvosokkal, művészekkel, tévés és rádiós személyiségekkel, akik mesélnek nekik a saját történetükről. Így a gyerekek is rájönnek arra, hogy a tanuláson keresztül lehetnek sikeresek.

A pedagógiai munkához igyekszünk hozzátenni.” Bódis Krisztina

A Van Helyed Alapítványnál sok iskolás ózdi roma esetében teljesen elölről kell kezdeni a munkát. A tanítás után a stúdióban enni kapnak, és a napi szállításukat is megoldják. A szabadidő hasznos eltöltése után a patrónusok segítségével tanulnak, amolyan iskolaotthonos formában készítik el a házi feladatot.

– Egyáltalán nem akarjuk átvenni az iskolák szerepét, de tudjuk, hogy azok az intézmények, ahol sok a mély­szegénységben élő roma gyerek, rendkívül nehéz helyzetben vannak – folytatta Bódis Kriszta. – A pedagógiai munkához igyekszünk hozzátenni, de emellett a család hiányosságait is ellensúlyozni kívánjuk. Számos olyan példával találkoztunk, ahol a szülők egyszerűen képtelenek támogatni a gyerek továbbtanulási törekvéseit. Mi igyekszünk ezen a téren segíteni. Ma már elengedhetetlen, hogy jó eszközökkel, korszerű körülmények között dolgozzanak a diákok, nálunk ezek rendelkezésre állnak, ellentétben az otthoni körülményekkel.

Fogják a kezüket

A roma gyerekek szeretnek a stúdióba járni, hiszen a kötelező tanulás mellett számos közösségépítő foglalkozáson vehetnek részt. Játszanak, sportolnak, többször kirándulni is mennek. Olyan helyekre jutnak el, ahová önerőből szintén nem lenne lehetőségük.

– Azokat a gyerekeket még jobban figyeljük, akik már bejutottak a középfokú intézmények valamelyikébe – jelentette ki Bódis Kriszta. – Náluk a patrónusrendszerünk még jobban kidomborodik. Amíg Ózdon általában egy emberhez tíz gyerek tartozik, addig a fővárosban ez három, maximum négy. Az ő feladata a teljes oktatási, szociális és egyéni esetkezelések koordinálása. Követi a jegyeiket, kapcsolatot tart az iskolával és a családdal is.

Bódis Kriszta kiemelte: jelenleg ötven olyan roma diákkal foglalkoznak, akik mindenféle szolgáltatást megkapnak a stúdió jóvoltából. Léteznek lezárt gyerekek, akik vagy elköltöztek, vagy az alapítvány segítsége nélkül is megállják a helyüket az iskolában. Ugyanakkor van egy újrafelvételiző réteg is. Ők azok, akik jól érzik magukat a Van Helyed közegében, de a tanulás szempontjából kevésbé motiváltak. Nekik sem engedik el a kezüket, hiszen az a cél, hogy ők is továbbtanuljanak, idővel érettségit szerezzenek.

